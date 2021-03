Buena gente: halló miles de dólares en una pila de ropa donada y los devolvió

Una empleada de un centro de caridad de Estados Unidos encontró miles de dólares entre la ropa vieja que había sido donada. Sin dudarlo, la mujer devolvió el efectivo y fue recompensada por su buena acción.

Andrea Lessing, una joven que trabaja en un Goodwill Industries –una iniciativa norteamericana de tiendas de caridad que ofrece servicios y trabajo para personas con discapacidad o de bajos recursos- estaba clasificando una pila de ropa donada cuando se encontró con dos sweaters que parecían contener libros en su interior. Sin embargo, cuando se puso a inspeccionar se dio cuenta de que el hallazgo era mucho más valioso: había encontrado 42 mil dólares.

“De todas las personas del mundo nunca esperé que a mí me pasara algo así”, comentó en un comunicado a Fox News. “Para mí fue solo otro día de trabajo. Jamás esperé encontrar 42.000 dólares olvidados así”.

No hubo un segundo en que Andrea no pensara en devolver el dinero por lo que enseguida informó a sus superiores del sorprendente hallazgo. En conversación con Fox, dijo que cree en el karma y que no se hubiera imaginado quedándose con la plata.

El centro de caridad pudo identificar al propietario y comunicarse con él para contarle lo sucedido. “Sé que tomé la decisión correcta”, le dijo Lessing a Fox. En cuanto al karma, la joven fue recompensada con otra generosa sorpresa: el propietario le regaló mil dólares en agradecimiento por su buena acción.

Los 42 mil dólares separados para ser devueltos a su propietario

“Solo quiero agradecerle porque fue una bendición”, dijo Lessing sobre el donante que la recompensó con el dinero en efectivo. “Pensé que yo lo había bendecido, pero él se dio la vuelta y me bendijo a mí. Me restauró la fe de que hay gente realmente buena allí, incluso a través de esta pandemia. No conocemos su situación, así que es mejor ser amable.”

Un representante de Goodwill Industries de la Central Oklahoma le dijo a Fox News que el efectivo es uno de los hallazgos más comunes en la ropa donada, aunque por lo general es “como de cinco, diez o veinte dólares”.

Goodwill también elogió a Lessing por mostrar los valores que esperan inculcar en las comunidades a las que sirven. “La acción de Andrea y las de nuestra organización Goodwill son ejemplos de la vida real de uno de nuestros valores fundamentales: la integridad”, dijo Jim Priest, JD, director ejecutivo de Goodwill Industries de la Central Oklahoma, en un comunicado compartido con Fox News.

“Andrea mostró integridad cuando entregó el dinero y Goodwill mostró su integridad como organización al rastrear a los donantes para que pudiéramos devolver el dinero. Andrea podría haberse quedado con el dinero y Goodwill también, pero la integridad es hacer lo correcto y es un valor fundamental que nos esforzamos por vivir todos los días”, sostuvo.

El representante de Goodwill dijo además a Fox News que Lessing descubrió “el mayor hallazgo de efectivo reportado para nuestras ubicaciones de Goodwill en Central Oklahoma” en sus 85 años de historia, además de ser uno de los hallazgos de efectivo más grandes de cualquier tienda Goodwill de Estados Unidos.

LA NACION