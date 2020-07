Cajas delivery: de todo un poco para la picada hogareña y más, en minutos

Rodolfo Reich Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de julio de 2020 • 00:49

En el mundo del delivery, las cajas están de moda: paquetes all inclusive para abrir en casa y dejarse sorprender con la diversidad de sabores que ofrecen . Lo mejor es que no se trata tan solo de la oferta de restaurantes de lujo, como es el caso de Tegui y Aramburu con sus maravillosos menús por pasos, sino que también hay muchísimos emprendimientos pequeños e independientes que encontraron en la caja su formato ideal , apostando a una relación de precio calidad imbatible. La oferta va desde combos temáticos (cajas vermuteras, cajas por el día de la revolución francesa) hasta otras zonales, que reúnen los sabores de un barrio. Para festejar, como regalo o tan sólo para aprovisionarse con un poco de cada cosa, aquí van seis cajas recomendadas para comprar esta semana.

Tragos, snacks y pickles

Detrás de El barón de la menta está Fernando Salto, bartender devenido en proveedor de bares, con hierbas frescas, frutas congeladas, productos deshidratados, cítricos y más. En esta época de aislamiento, El barón se hizo fuerte entre consumidores finales con boxes temáticas, que reúnen fiambres, quesos, bebidas, decoraciones para tragos, snacks y pickles, entre más ítems. Hay de todo: desde un hermoso y simple box Clericó, que trae botella de vino, ginger ale Santa Quina y frutas deshidratadas ($700) hasta la potente Box Vermouth, con una botella de Martini Rosso, dos gaseosas de pomelo, mix de frtuas deshidratadas, un queso azul, un brie, un gouda y un queso de campo, un dip untable, pan e incluso una tabla de madera de regalo, todo por $1500. En el medio, hay boxes como Sangría, Heineken, Gin Tonic y más.

Pedidos por Instagram . Más info en el sitio web . WhatsApp: 11-6751-8131

Cajas (multi) patria

Al catering 24 repasadores muchos lo conocimos en esas ferias y festivales gastronómicos que se hacían en la Buenos Aires pre-pandémica. Hoy preparan almuerzos para home office de algunas empresas, y sacaron a la venta cajas preciosas con ideas temáticas. Ya tuvieron "antipasto italiano", "barbacoa" y "box francés".

Durante julio presentan ediciones "patrias", en honor a tres países. Caja Independence Day (por el 4 de julio), Criolla Argentina (por el 9 de julio) y Jour de la Bastille (por el 14 de julio). Salen $1650, están diseñada para dos personas con productos apto freezer. Dos ejemplos: la Criolla Argentina incluye buñuelos de humita, empanadas de carne a cuchillo, pastel de bondiola, batata y choclo, hogaza de pan, cascos de membrillo y queso y alfajores de dulce de leche. La Jour de la Bastille incluye paté de campagne & pan de olivas, una deliciosa soupe a` l'oignon, hongos rellenos, ragout de cordero con papines y zanahorias al romero y torta húmeda de chocolate. Delicia.

Pedidos por Instagram

Hecho en Colegiales

Pocos barrios vivieron la revolución gastronómica de Colegiales, con decenas de aperturas entre sus callecitas repletas de grandes árboles. Como muestra de espíritu comunitario y barrial, cuatro lugares unieron sus productos en un único envase.

Ahí están Atelier Fuerza (una de las panaderías estrella de los tiempos modernos), Fuego Tostadores (con granos de café de especialidad seleccionados de origen y un tueste cuidado que expresa lo mejor de cada variedad), Strange Brewing (una de las mejores cervecerías artesanales del país, con estilos únicos) y Anafe (una hermosa propuesta de cocina con mirada propia, alejada de las vidrieras). Entre ellos lanzaron Hecho en Colegiales, una caja ($3200) que incluye pan de campo de masa madre, ensaimada de grasa wagyu, cuatro cervezas (dos Festbier y dos Oatmel Milk Stout), 1/4 kilo de café en grano o molido, pote de ricota casera, paté (con opción veggie), mermelada de zanahoria naranja y jengibre y una botella de 500 ml de aceite de oliva extra virgen de Divina Oliva. Un pedazo de Colegiales metido entre cuatro cartones.

Instagram .Pedidos por mail hechocolegiales@gmail.com

Pack de Gin Tonic

Que el Gin Tonic está de moda, no hay dudas. Un cóctel simple que permite jugar con aromas y sabores mútiples, con infusiones, hierbas, almíbares, tés y cítricos, entre muchos otros. Entre los bares porteños que se especializaron en este cóctel, está Festival , con el gran Sebastián Ramos detrás de la barra.

Y para no tener nostalgia de la barra, para estos días planearon su pack Gin Tonic, que no sólo trae las bebidas sino además muchísimos toppings y juegos distintos, además de una velita, fósforos, un origami, una playlist e incluso un código QR que te lleva directo a una clase online sobre cómo preparar tu Gin Tonic favorito. Y si bien esta caja es el best seller del bar, hay más para elegir: pack Clásicos (Negroni + Old Fashioned), Pack de Oro (con base de ron), y catas de whisky con pequeños maridajes. Una cajita coctelera, para jugar en casa.

Instagram . Pedidos por WhatsApp: 11-3816-4960

Con sello de barrio

Pionera en la idea de instalar un barrio desde sus sabores, Amo Villa Crespo presenta una variedad de cajas para todos los gustos, aprovechando la maravillosa oferta del barrio. En esas cajas hay productos de lugares que ya son emblemas porteños, como Malvón, Salgado Alimentos , el bar 878 , la fiambrería Don Elías (famosa por tener uno de los mejores pastrones), Gamberro y el Chiri de Villa Crespo entre otros.

Hay cinco opciones para elegir: desde la caja "A" ($1800) que tiene sorrentinos de jamón y queso, un tuco, una pizza de masamadre, dos knishes de papa, un cheesecake de chocolate, un apple roll y dos cócteles; hasta la Súper Copetín ($3000), con baguette de masamadre, dos panes de campo y una focaccia, un pan New York Deli Rye, pepinillos en conserva, pastrón, aceitunas verdes, queso azul, parmesano, fontina, brie, jamón crudo, salamín, lomito, berenjenas en escabeche, hummus, vermú La Fuerza y una bolsa de regalo de AVC. Con el corazón en el barrio.

Instragram . Pedidos en el sitio web .

Picada de lujo

Pocos restaurantes reaccionaron con tanta rapidez y variedad al aislamiento como La Carnicería , que hoy tiene en su carta platos listos para comer, otros al vacío para regenerar, suma además verdulería orgánica (uno de los pocos lugares donde conseguir topinambur) y tremenda carnicería con los mejores cortes de la casa.

A todo eso, agrega además unas cajitas imperdibles como la Picada Feliz, un combo repleto de sabores para chuparse los dedos. Para empezar, incluye un tremendo Malbec de Angélica Zapata; luego sigue la lista con pan de masa madre, queso azul Blue Sheep, queso pecorino, dulce de frambuesa, leberwurst, mortadela con pistacho, pepperoni, salame de ciervo, salame de cerdo y bresaola. Una bomba de sabor, calidad y variedad, a $4500.

Instagram . Pedidos por WhatsApp 11-419-20461