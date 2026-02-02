LA NACION

Calendario de febrero 2026 para imprimir

Esta opción permitirá agendar y visualizar las actividades con mayor facilidad sin necesidad de recurrir al celular

Tener una versión física del calendario de febrero 2026 para imprimir es una opción muy útil y práctica para agendar y destacar los eventos y fechas importantes del mes en curso.

El calendario de febrero en papel es una gran ayuda para resaltar fechas, días hábiles, fines de semana, y planificar y organizar todo lo más importante del mes.

Las alternativas para imprimir el calendario de febrero 2026

De acuerdo a los gustos personales, existe un amplio abanico de opciones para imprimir el calendario de febrero 2026, con diseños, colores, dibujos y estéticas particulares.

Todos los feriados de 2026

Febrero

  • Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).
  • Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).

Marzo

  • Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
  • Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
