Calendario de febrero 2026 para imprimir
Esta opción permitirá agendar y visualizar las actividades con mayor facilidad sin necesidad de recurrir al celular
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
Tener una versión física del calendario de febrero 2026 para imprimir es una opción muy útil y práctica para agendar y destacar los eventos y fechas importantes del mes en curso.
El calendario de febrero en papel es una gran ayuda para resaltar fechas, días hábiles, fines de semana, y planificar y organizar todo lo más importante del mes.
Las alternativas para imprimir el calendario de febrero 2026
De acuerdo a los gustos personales, existe un amplio abanico de opciones para imprimir el calendario de febrero 2026, con diseños, colores, dibujos y estéticas particulares.
Todos los feriados de 2026
Febrero
- Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).
- Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible).
Marzo
- Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Abril
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
