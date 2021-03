Camila Cavallo. La modelo, ex de Mariano Martínez, posa con su hija Alma

El 2020 no fue un año sencillo para Camila Cavallo (26). Luego de cuatro años de relación, se separó de Mariano Martínez (42), con quien se convirtió en madre de Alma (3). Tuvo que dejar la casa familiar de Nordelta –donde también convivían con Olivia y Milo, los hijos del actor con Juliana Giambroni–. Con Alma, se mudó a un departamento en Belgrano: “Me tocó todo junto: pandemia, separación, mudanza. Fueron demasiados cambios, pero todo para mejor. Por suerte, me sentí muy acompañada por mi mamá y mi familia. Ni bien me separé vino mamá a vivir conmigo, se quedó dos meses. Después estuve un tiempo sola, me dediqué a armar mi nuevo hogar, y cuando se permitieron los viajes volví a Santa Fe para ver a mi abuela, que hacía un año que no la veía”, cuenta.

"Con Mariano nos llevamos superbien, hablamos a diario. Nunca terminamos mal, nos separamos porque teníamos diferencias que no podíamos resolver, sumado a que vivimos de forma muy intensa desde el primer momento"" Camila Cavallo

–¿Cómo fue volver a encontrarte con vos misma?

–Si bien esta vez fue distinto, porque teniendo una hija chiquita siempre estás acompañada, ya había vivido sola en Buenos Aires y siempre lo sobrellevé bien. Apenas nos mudamos, me costó más. Para Alma era raro escuchar tanto ruido, ella nació en un barrio silencioso, entonces un sonido de camión ya le daba miedo, pero fue cuestión de tiempo.

–¿Cómo te descubriste como mamá sola?

–Uno siempre tiene un ideal de la maternidad, pero eso no se concreta hasta que se hace realidad. Me gusta la mamá que logré ser. Mi mamá era maestra de grado, y yo estaba estudiando para ser maestra jardinera antes de quedar embarazada.

–¿A quién se parece Alma?

–Le gusta mucho el arte, como a Mariano y a mí. Le encanta pintar y dibujar, como a mí, y es una actriz innata, como el padre. Físicamente algunos dicen que es igual a Olivia y a Milo [los hijos de Mariano Martínez con Juliana Giambroni], pero otros también dicen que se parece a mi hermana.

–Con Mariano Martínez lograron formar una verdadera familia ensamblada.

–Nos llevamos superbien, hablamos a diario. Nos separamos porque teníamos diferencias que no podíamos resolver, sumado a que vivimos todo de forma muy intensa desde el primer momento. Pero no terminamos mal.

–A los dos meses de noviazgo, quedaste embarazada y se fueron a vivir juntos, ¿te arrepentís de algo?

–No, fue lo que sentíamos en ese momento. Todo pasó como tenía que pasar. La separación fue una decisión acordada y siempre nuestra prioridad fueron los hijos. Cuando sos padre, tus cosas pasan a un segundo plano. Es algo que está bueno para todos, principalmente para Alma, como también para sus hermanos, con quienes convivió desde que nació. Hoy en día los sigue viendo, vienen a nuestro departamento a jugar y yo también sigo hablando con Juliana, la mamá de los chicos. La buena relación con Mariano se dio desde el día uno en que decidimos separarnos. De la misma manera que cuando empezamos a salir y conocí a Juli, Oli y Milo. Hoy en día, Alma hasta me pide ir a ver a Dante, el bebé recién nacido de la mamá de los chicos.

–¿Te dio celos ver a Mariano sacarse fotos hot para sus redes sociales?

–Siempre se sacó ese tipo de fotos, estando conmigo, antes y durante, no me sonó como algo nuevo. Además, nunca fui celosa y en la relación nunca nos dimos motivos para serlo.

–¿Le presentarías un novio?

–No sé si llegamos a tanta amplitud mental, pero nos llevamos muy bien. Antes de separarnos teníamos algunos roces y ahora viviendo cada uno en su casa eso ya ni existe.

–¿Sentís que hay posibilidad de que se reconcilien?

–Tenemos muy buen vínculo, pero no sabría decirte si vamos a volver a estar juntos.

–¿Te gustaría volver a enamorarte?

–Hoy en día no me imagino estando en pareja, pero me gustaría volver a enamorarme y en algún momento casarme. Soy muy romántica.

–¿Te imaginás volviendo a ser mamá?

–Por ahora, no. Siempre pensé en tener dos hijos, pero ahora estoy disfrutando mucho de Alma, y ahora, volver a empezar de cero me suena lejano. Pero no se sabe...

–¿Preferirías que no sea alguien del medio?

–Lo único que me importa es su calidad humana, no su profesión.

Camila comenzó su carrera como modelo a los 15 en Santa Fe, donde nació. Cuando terminó el colegio secundario, decidió mudarse a Buenos Aires. “Al trabajar desde tan chica, vi de cerca muchas situaciones de maltrato. Pero por suerte, mi mamá me dio las herramientas para saber manejarme y saber poner a cada persona en su lugar”, admite. Matias Salgado

"Soy muy romántica, toda la vida estuve de novia. Sueño con casarme"

Un retrato del primer día de sala de 4 en la vuelta a clases.

