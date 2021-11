Camino al trono: el primer desafío que deberá enfrentar la princesa Amalia al cumplir 18 años

La princesa Amalia interrumpirá su misterioso año sabático para reunirse con su familia el próximo 7 de diciembre, cuando cumplirá 18 años. Al día siguiente ya deberá cargase una nueva obligación como adulta: será presentada al Consejo de Estado donde recibirá un puesto permanente.

La reina Máxima también ocupa un puesto en el consejo, por lo que estará presente en el emocionante acto que se realizará en el Salón de Baile del Palacio Kneuterdijk de La Haya. Amalia, el rey Guillermo y el vicepresidente del Consejo, Thom de Graaf, pronunciarán un breve discurso durante la reunión extraordinaria.

Amalia será presentada al Consejo de Estado como nueva miembro

El Consejo de Estado es un órgano independiente del Gobierno y el Parlamento en materia de legislación y gobernanza. Con su puesto en la División Asesora, Amalia puede adquirir conocimientos sobre legislación y derecho constitucional y así prepararse para su futura tarea como jefa de Estado. Si bien Máxima es miembro de este departamento y participa en reuniones, en la práctica ni ella ni la princesa tienen derechos de participación ni de voto.

Los rumores sobre la vida de la princesa Amalia lejos de su hogar

Mientras su hermana, la princesa Alexia de Holanda, continúa cursando el bachillerato en el UWC Atlantic College y la prensa internacional sigue cada uno de sus pasos, no se conoce con tanta exactitud el presente de la hija mayor de los reyes. Después de haber finalizado la secundaria con calificaciones “cum laude” en el instituto Christelijk Gymnasium Sorghvliet de La Haya, la idea de Amalia era tomarse un año sabático, tal como lo hizo su padre en la juventud. Sin embargo, poco se sabe sobre cómo pasa sus días la heredera al trono, aunque se rumorea que la joven podría haber encontrado un nuevo desafío: un trabajo en el exterior.

En principio, tal como lo contaron en un programa de televisión neerlandés, RTL Boulevard, la princesa estaría realizando una pasantía en algún lugar secreto del extranjero. “Todavía quiero aprender, pero no en un lugar como una escuela. Aunque la he disfrutado durante los últimos 14 años, quiero viajar por el mundo y hacer cosas que quizás ya no pueda realizar dentro de 20 años”, reveló en una entrevista con la prensa el pasado abril durante la celebración del Día del Rey.

La princesa Amalia y la reina Máxima posando en el palacio Huis ten Bosch a mediados de este año Getty Images

Si bien la información no está confirmada por el Servicio de Información del Gobierno (RVD), desde el medio local Story sospechan que la hija de Máxima Zorreguieta estaría haciendo una pasantía en alguna de las dos islas del Caribe holandés: Saba o Sint Eustatius. Las islas se presentan como un atractivo destino para Amalia ya que ofrecen maravillosos paisajes, ideales para combinar trabajo con descanso, además de la aventura agreste de estar lejos de su casa: el palacio de Huis ten Bosch, residencia de la familia real. Otra posibilidad es que la heredera al trono se encuentre haciendo prácticas profesionales en la Kenia africana, debido a que su padre una vez también trabajó allí cuando era una joven promesa.

Lo que no es ningún secreto es que a la princesa Amalia le gustaría adquirir experiencia en empresas del exterior. Durante la misma entrevista a comienzos de año, la mayor de los Orange dejó escapar no solo el deseo de divertirse durante su año sabático sino también el de continuar formándose antes de ingresar a la universidad. “Una pasantía en el extranjero también sería genial”, dijo, entusiasmada con la idea.