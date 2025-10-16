Casa FOA cumple 40 años: “maximalismo urbano” y derroche creativo en una de las zonas más vibrantes de Puerto Madero

Si estamos ante una época caracterizada por el torrente creativo, las apuestas audaces y la abundancia de colores, texturas y patrones, entonces Casa FOA 2025 está más que nunca conectada con su tiempo. La tradicional muestra de arquitectura e interiorismo decidió en esta edición abrazar el concepto de “más es más”, y para eso despliega en 40 espacios y 5.300 metros cuadrados de recorrido una apuesta contundente por la expresividad y los ambientes estimulantes.

La expo –que cada año elige nueva sede– se desarrolla esta vez en el Distrito Madero Harbour, Av. Juana Manso 1980, donde podrá visitarse todos los días de 12 a 20 horas hasta el 2 de noviembre. Las entradas se consiguen a través de Passline.

El espacio 19: "Atelier" de Ramiro Arzuaga, Daniela Fiumara y Veronica Biscaysaqu. El proyecto se enmarca en una visión maximalista que despliega una narrativa visual rica, emocional y provocadora.

Medio centenar de diseñadores, arquitectos y paisajistas participan de esta edición, donde Casa FOA intervino un predio que impacta por su monumentalidad: espacios de gran escala y casi triple altura (algunos alcanzan los seis metros) sirven de escenario para propuestas atravesadas por distintas miradas del “maximalismo urbano”.

Dormitorios, livings, espacios de wellness, cocinas, coworkings, baños e incluso bodegas conviven en un recorrido que combina diseño, arquitectura y paisajismo y que en absoluto teme a la superposición de estilos y materiales.

Espacio 23, la "Cocina de encuentro" de María Beatriz González Zuelgaray y Bea Palacio. El sector azul monocromático funciona como refugio de calma y relax, pensado para combinar la energía social de la cocina con un espacio descontracturado.

Dejando huella en el urbanismo

En 1985, en una casona que se erigía entonces en Quintana 236, abrió sus puertas la primera Casa FOA, que este 2025 está cumpliendo 40 años. En ese lapso la muestra logró consolidarse como uno de los eventos culturales y creativos más importantes de la región, capaz de proponer cada año una nueva mirada sobre el habitar contemporáneo.

“Somos la más antigua de todas las exposiciones de la región. A lo largo de todo este tiempo, Casa FOA dejó una huella importante en el urbanismo, al mismo tiempo que modeló ideas, conceptos de diseño y una forma de hacer en las nuevas generaciones de profesionales”, expresó el director de la muestra, Marcos Malbrán.

Espacio 16, "Auditorio", de Guadalupe Diez. "Debía ser maximalista, así que decidí cubrirlo por completo con 900m2 de telas intervenidas y poblarlo con un 'ejército de lámparas'".

Este año, además de Casa FOA Córdoba, los organizadores cruzarán las fronteras para llevar la exposición a Santiago de Chile en octubre y a Canelones, Uruguay, en noviembre.

Vale recordar también que Casa FOA se realiza a beneficio de la Fundación Oftalmológica Argentina, entidad sin fines de lucro que desde hace más de medio siglo trabaja en investigación, docencia y atención oftalmológica para toda la comunidad.

Espacio 26, "Cava y Bodega", de Lucia Quinteros. La gran simetría que ordena el espacio es un eco de la geometría natural que encontramos en los viñedos.

Espacio 15, "Coworking" de Diana Gradel. La diversidad de equipamiento y diferentes tipos de arte y gráficas (cómics, plástica en el concepto lumínico, arte-textil y escultórico) enriquecen la experiencia del recorrido.

Los premios

Antes de la apertura se realizó la tradicional ceremonia de premiación a los expositores cuyas ideas lograron sobresalir.

La Medalla de Oro Casa FOA 40 años 2025 Madero Harbour Mercedes Malbran Campos fue esta vez para el Espacio 21 “Wellness”, de Hugo Di Marco. Lo más destacable de la propuesta es que crea diferentes situaciones espaciales a partir de volúmenes que se incorporan a un ambiente de grandes dimensiones. El uso de la luz y la materialidad consiguen recrear una atmósfera inmersiva que despierta los sentidos y transforma las experiencias de bienestar.

El Espacio 21 "Wellness", de Hugo de Marco, premiado con la Medalla de Oro. El autor trabajó con la superposición de formas prismáticas y estructuras geométricas que generan una composición en capas, aportando profundidad visual y riqueza espacial.

La medalla de Plata quedó en tanto en manos del espacio 27 “Dormitorio principal”, de Mariano Canova (del Estudio Nova) y Mónica Kucher. Protagonizan la propuesta una serie de paneles vidriados que definen una “caja contenedora” para la función de dormir. El resultado es un espacio escultural y elegante en el que la organización, la luz y los materiales confluyen para transmitir armonía y sofisticación.

El espacio 27, "Dormitorio principal", de Mariano Canova + Estudio Nova y Mónica Kucher, se quedó con la Medalla de Plata. Lejos de lo literal, la reinterpretación de baldaquino funciona como un refugio contemporáneo: un ámbito contenido, introspectivo, donde el diseño propone una pausa frente al ritmo exterior.

Integraron el jurado que evaluó a los expositores Paula de Elía, Álvaro García Resta, Mónica Melhem, Jorge Muradas, María José Verón, Martín Zanotti y María Zunino.

Una locación a la altura del espíritu de la muestra

Ubicado en el Dique 1 de Puerto Madero, el Distrito Madero Harbour se presenta como el desarrollo inmobiliario de usos mixtos más importante en toda América del Sur. Desarrollado por GNV Group, el proyecto ofrece diferentes propuestas: bares y restaurantes, paseo comercial y hasta un helipuerto (el único en altura en toda la ciudad. Los exclusivos edificios residenciales y de oficinas que lo componen trazan un skyline único, y todo mientras la infraestructura subterránea conecta cada sector del distrito.

La fachada de Casa FOA 2025 en Distrito Madero Harbour, el desarrollo de usos mixtos de GNV Group en Puerto Madero.

Se trata de una de las zonas más nuevas, vibrantes y lujosas de Buenos Aires: sin dudas, un enclave donde poner en práctica la noción de maximalismo tenía todo el sentido.

“Celebramos que Casa FOA tenga lugar en el Distrito Madero Harbour porque constituye un escenario ideal para la confluencia entre la exposición y el espacio urbano de vanguardia que fue pensado como un punto de encuentro en una ubicación estratégica”, dijo Iván Ginevra, CEO de GNV Group, el desarrollador inmobiliario de Madero Harbour.

Próximamente se construirá allí Osten Tower II, un exclusivo edificio residencial cuya unidad modelo ya puede visitarse en la exposición. Se trata de la segunda torre bajo la marca Osten, que nació como restaurante-bar de lujo con un diseño basado en los años 20 y el “renacer post crisis” del 30.

Como todos los años Casa FOA 2025 cuenta con el apoyo de sus sponsors oficiales: Alba, Banco Hipotecario, Canteras, Patagonia Flooring, Roca, Atrim, Rielamericano, Grass by Luan, Faplac, Rosen, Muchtek, Rus, Macroled, Johnson Acero, Mike, Longvie, Enas y Grupo Antelo.

Más información en la web oficial de Casa FOA.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.