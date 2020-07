El negocio de Catherine Zeta-Jones se destacará por la comercialización de zapatos veganos, maquillaje, café y unas cucharas talladas en madera típicas de Gales Crédito: Instagram

Ambas son actrices . Ambas ya no son las estrellas de Hollywood que fueron años atrás. Y ambas crearon sus propios negocios . La faceta emprendedora de Gwyneth Paltrow le llevó a fundar en 2008 Goop, una empresa de estilo de vida que empezó como un blog y que ahora vende ropa, accesorios, cosmética y fragancias, además de excéntricos objetos como vaporizadores vaginales o velas que, según la actriz, huelen como sus partes íntimas. Un imperio que no está exento de polémica pero que está valorado en 250 millones de dólares, según The New York Times . Y ahora Catherine Zeta-Jones , de 50 años, quiere subirse al mismo carro.

La actriz ganadora de un Oscar por su interpretación en Chicago se inspiró en la marca de Paltrow para crear su propia firma homónima que lanzará esta semana. El negocio se destacará por la comercialización de zapatos veganos , maquillaje, café y unas cucharas talladas en madera típicas de Gales, de donde procede la intérprete. Según pudo conocer el diario británico Daily Mail , sus amigos aseguran que lo que busca Zeta-Jones con este proyecto es un mayor perfil mediático y una nueva actividad en la que concentrarse a medida que sus hijos crecen. Junto a Michael Douglas la actriz tuvo dos hijos: Dylan Michael y Carys Zeta Douglas, de 19 y 17 años respectivamente. Además, el actor tiene a Cameron Douglas, de 41 años, fruto de su matrimonio con Diandra Luker.

Sobre la comparativa con la empresa de Paltrow , la actriz espera que sea tan lucrativa: "Todo lo que he diseñado ha sido realmente un proyecto apasionante. Quería llevar esta pasión un paso más allá y crear una marca que sea hermosa y lujosa , a la vez que asequible". Una de sus mayores apuestas son las bailarinas confeccionadas con cuero vegano y que tienen un precio de 50 libras (unos 55 euros), mientras que las cucharas galesas cuestan 52 libras (más de 57 euros). Estas últimas se regalan normalmente en eventos como bodas y aniversarios o como obsequio de agradecimiento.

La idea de fundar un negocio no es nueva, ya que Zeta-Jones lleva años preparándose para dar el gran salto empresarial. En 2017, fuentes cercanas a la intérprete revelaron que ya había recibido ofertas de varios socios, pero por fin había encontrado una que le agradaba y que encajaba con sus pretensiones . El dinero no es un problema para la actriz, pues es una de las mujeres más ricas del Reino Unido. Según el periódico británico The Sunday Times , comparte con Michael Douglas un patrimonio valorado en 23,5 millones de euros .

Donde no le va tan bien es en su carrera artística. En los últimos años participó principalmente en series y lejos quedan películas como La leyenda del zorro , Ocean's Twelve , Sin reservas y El último gran mago , entre otras. Consciente de cómo es la industria y la fama, la actriz explicó en 2018 al portal Entertainment Tonight que sus hijos "fueron eliminados del loco mundo de Hollywood o incluso del loco mundo de Manhattan" para que estos no se dejarán llevar por el glamour que los rodea desde que nacieron. No obstante, se mostró muy orgullosa de ambos: "Los hemos protegido, pero son increíblemente maduros para los pocos años que tienen. Lo entienden y creo que he tenido suerte en eso".

El estilo de vida saludable fue la base de Goop, la empresa de Paltrow, un negocio que mueve más de 3,7 billones de euros al año según los datos de la revista económica. Pero Paltrow fue mucho más allá y, en 10 años, el newsletter en la que compartía sus recomendaciones se transformó en un negocio enorme que incluye líneas de moda, cosmética, fragancias, decoración, libros... Tanta actividad no estuvo exenta de polémica y en muchas ocasiones sus productos y recomendaciones fueron objeto de críticas por parte de expertos que cuestionaron su efectividad o que incluso advirtieron contra ellos.

La página de Paltrow, por ejemplo, sugiere polémicas prácticas sexuales -recomendó a las mujeres dormir con huevos de jade dentro de la vagina y sentarse sobre una olla con agua caliente y hierbas como método para limpiar el útero- y otros consejos criticados por expertos, como tratamientos de belleza con veneno de abejas o menús sin gluten para no celíacos.

Pero cuanto mayor es el escándalo, más crece el número de visitas -alrededor de 2,5 millones al mes y mayoritariamente de mujeres- y, por tanto, aumentan las ganancias. Paltrow defiende que no se presentan verdades absolutas y resta importancia a las críticas. "Solo hacemos preguntas interesantes a fuentes no convencionales ". Sus seguidoras, conocidas como goopies, son capaces de gastarse entre 427 y 3800 euros para asistir a un encuentro con la actriz.

