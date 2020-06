Luego de lanzar una vela que huele a sus partes íntimas, Gwyneth Paltrow presentó otro curioso producto con una sensual fragancia Crédito: Instagram

Gwyneth Paltrow lanzó hace algunos meses una vela que huele como sus "partes íntimas" y ahora fue por más. Según explicó en las últimas horas en la televisión estadounidense a Jimmy Fallon , su próximo hit será otra vela, pero esta vez con fragancia a sus orgasmos. A través de su polémica compañía Goop , la actriz y empresaria presentó " This Smells Like My Orgasm (Esto huele a mis orgasmos)", una idea que consideró "punk y feminista".

El nuevo producto de Paltrow por ahora está disponible para clientes en Estados Unidos por un valor de 75 dólares. "Esta mezcla está hecha con toronja agria, neroli y bayas de cassis maduras, mezcladas con té de pólvora y esencia de rosa turca", explica la etiqueta de la nueva vela que presentó la actriz de 47 años. "Es un aroma sexy, sorprendente y tremendamente adictivo".

Anoche, en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon , Paltrow explicó al conductor: "Podría ser para vos, pero también para regalarle a tu esposa". Además, durante la entrevista, Moses Martin -de 14 años, uno de los dos hijos que tuvo con su ex esposo Chris Martin , el líder de Coldplay- hizo una breve aparición y contó que está enfocado en la música, igual que su padre.

La vela que huele a las partes íntimas de Gwyneth Paltrow Crédito: Sitio oficial Goop

Paltrow protagonizó The Goop Lab , una serie documental de Netflix sobre su empresa dedicada al bienestar y al estilo de vida. La empresa siempre estuvo rodeada de cierta polémica y fue criticada por especialistas que aseguran que la actriz lucra con cuestiones vinculadas a la salud. De hecho, en 2018, la empresa pagó más de 125.000 dólares en multas civiles por comercializar productos como piedras en forma de huevo para ser colocadas en la vagina con el propósito de "mejorar su salud".