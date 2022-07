Chechu Bonelli reveló el duro momento que atravesó durante su tercer embarazo

“Hay alguien que va asomando y se está haciendo notar”. La modelo y periodista Chechu Bonelli anunció su embarazo el 24 de junio, que sería la concepción del tercer hijo junto al exfutbolista de Boca Darío Cvitanich. Pero en el medio surgieron varias complicaciones que alteraron la salud de Bonelli. Además, explicó el motivo de su desaparición en las redes sociales desde hace varias semanas y contó por qué dejó momentáneamente de aparecer en el programa de ESPN.

“Aquí el motivo de mi desaparición de las redes y de ESPN. Hace un tiempito nos enteramos de que íbamos a convertirnos en papás nuevamente y la noticia nos puso muy felices”, publicó en su cuenta de Instagram.

La comunicadora no solo se contagió por Covid-19 durante la gestación, junto al resto de su familia, también perdió a su padre en un doloroso momento y sin esperarlo. “Estos últimos tres meses fueron durísimos. Sucedieron tantas cosas...”, señaló.

"Estamos muy felices": Chechu Bonelli anunció su tercer embarazo Instagram: Chechu Bonelli

Y contó: “Hace una semana perdí a mi papá de manera repentina y tengo una tristeza que no puedo expresar con palabras. Solo contarles que estoy aprendiendo a valorar toda la fuerza interna que tengo para seguir adelante. Motivos me sobran... aunque no será fácil”.

Tras el fallecimiento repentino de su padre la semana pasada, la conductora le dedicó un emotivo mensaje en la red social: “Hoy me desperté necesitando tus abrazos, tus llamados, tus consejos y ese ‘yo también te amo, hija’. Lo único que siento es una tristeza tremenda y mucho, mucho dolor. Sé que el tiempo ayudará a sanar todo esto. Fuiste el mejor papá del mundo entero, acompañándome a sol y sombra en cualquier parte del mundo. Me quedo con lo que me enseñaste en esta vida, pa. Agarrá a mamá fuerte de la mano y recorran juntos el cielo”.

Este lunes, Bonelli también reveló que se contagió de coronavirus una semana después de enterarse de su tercer embarazo. “Empecé a sentirme muy mal. Se mezclaron las sensaciones del Covid-19 con las del embarazo, y les confieso que no la pasé nada bien. ¿Si tenía miedos? ¡Claro que sí! Pero siempre traté de confiar en los médicos y en Dios”, señaló.

Y adhirió: “Luego de que todo empezaba a acomodarse un poquito más, las nenas [sus dos hijas, Lupe y Carmela] se enfermaron y luego yo caí con bronquitis”. La conductora relató que pasó más de un mes y medio encerrada a causa de la sucesión de enfermedades.

Chechu Bonelli y Dario Cvitanich anunciaron que serán padres por tercera vez instagram @chechubonelli

Pero, frente a todo esto, la modelo continúa luchando para no perder la ilusión y poder disfrutar su tercer embarazo: “Ver a mi pancita crecer me llena de ilusión de que todo lo que viene ayudará a sanar. Se vienen cambios lindos … pero eso se los contaré mas adelante”, dijo.

Quien no tomó demasiado bien la noticia al inicio fue la menor de sus hijas, Carmela. La modelo publicó un video en el que mostró que la noticia llegó luego de que el 27 de abril se realizara la prueba de embarazo y cómo se lo comunicaron a las pequeñas. “Mamá y papá les tienen que contar una noticia. Es muy linda. Mamá tiene que hacer reposo porque Carmela y Lupe van a tener un hermanito o hermanita”, señaló Darío, ante la confusión de ambas.

En ese instante, entre las risas de la hija mayor, Carmela puso caras de disgusto y comenzó a sollozar. “Al principio para Carme no fue fácil la noticia, pero unos minutos después cambió de opinión”, publicó Bonelli. “Cuando te veo lloro de la felicidad porque yo amo verte, porque sos muy linda”, terminó expresando la pequeña.