Estacionó mal a propósito, pidió “compasión” y le dejaron un inesperado mensaje en el parabrisas: “Justicia”

Es en los momentos difíciles, entre prisas y carreras, que a veces las personas nos demuestran lo mejor de ellas, sobre todo cuando son solidarias ante las situaciones adversas que escapan de nuestro control. Esta es la historia de una joven española que recibió la ayuda de quien menos se los esperaba mientras realizaba un procedimiento selectivo de oposición. Su caso fue elogiado en el programa Morning de la Cadena 100, de España.

La protagonista se llama Cristina Tururú y no quiso dejar escapar la oportunidad de intervenir con su anécdota durante el programa de radio, en una emisión de hace unas semanas, y mandó su historia. “En las pruebas de maestros del otro día, tuvimos que dejar el coche en la zona azul porque estaba todo hasta arriba: parkings, hoteles... pagamos el ticket de 10 a 12″, inició.

La mujer estacionó mal, dejó un mensaje en el ticket y la perdonaron Unsplash

Lo que Cristina no imaginaba era que el tiempo sería corto para poder tomar la prueba y que le sería imposible renovar el ticket para evitar la multa. “A las 12 estábamos en medio del examen y no podíamos salir ni usar el móvil para poder renovarlo por la aplicación de aparcamiento”, continuó con su relato.

Antes, se le había ocurrido una idea, sin imaginar la insólita respuesta que tendría. Como sabía que se había estacionado mal, decidió escribir un papel y ponerlo en su auto. “Estoy opositando y no puedo utilizar el móvil ni salir a renovar el ticket. Ten compasión”, se leía en la nota que colocó en su parabrisas.

Entonces, al volver agotada tras la prueba, Cristina vio a lo lejos el papel de la multa que ella ya anticipaba. Para su sorpresa, estaba doblado y decía. “Te deseo justicia. La suerte es para los que juegan. Ánimo”. La persona que dejó la nota también se tomó el tiempo para dibujar una carita feliz y añadir un mensaje breve, pero emotivo, firmado por un “marido y padre de docentes”.

La mujer estacionó mal, dejó un mensaje en el ticket y la perdonaron Cadena 100

Este detalle, en un momento en el que necesitaba el apoyo y la solidaridad, la emocionó, al igual que a las personas que escucharon su historia y la volvieron viral. Además, no le pusieron la multa. “Eso nos dio un subidón de energía al salir”, recordó.

Los conductores del programa también se sorprendieron y no dejaron de elogiar la actitud de la autoridad por tener ese lado humano, que le permitió ponerse en los zapatos de Cristina por sus lazos familiares. “Qué ilusión me hace escucharte”, dijeron. Otro se preocupó por cómo le había ido en la prueba. En esa línea, la docente, aunque todavía no conocía el resultado, se mostró feliz y confiada. “Bueno, a ver, no salió tan mal. A ver qué pasa”, les explicó.

“Pero qué majos los del Ayuntamiento”, añadía la presentadora durante la charla, mientras en conjunto analizaban el detalle. “Fue una sorpresa, todavía queda gente buena por ahí. ¿Se dan cuenta? Me encanta eso de ‘te deseo justicia’, lleva toda la razón del mundo”, comentaban.

Finalmente, uno de los locutores enfatizó una premisa que, aunque parece sencilla de respetar, no siempre lo es, más allá del contexto de los países. “La administración está para ayudar, no para entorpecer. Cuando las cosas no se pueden hacer, pues no se pueden hacer”.