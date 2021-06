Cinco libros imprescindibles recomendados por Bill Gates

La figura de Bill Gates tomó gran relevancia durante la pandemia de coronavirus por el trabajo filantrópico que desarrolló y que lo vinculó a cuestiones sanitarias en las últimas décadas. Sin embargo, el magnate tiene un bagaje cultural en muchos otros campos por fuera del área de la salud, razón por la cual recomendó cinco libros imprescindibles para leer en el verano (que está por comenzar en el hemisferio norte).

Entre las sugerencias, que realizó a través de su portal Gates Notes, se encuentran títulos que se refieren a lo que sucede cuando las personas entran en conflicto con el mundo que los rodea.

Los libros recomendados por Bill Gates

En la lista de lecturas aconsejadas incluyó un libro que cuenta la caída de una de las empresas más grandes de Estados Unidos; otro que narra cómo los investigadores están tratando de deshacer el daño causado al planeta por los humanos; y un tercero que trata sobre cómo un cuerpo se puede mantener a salvo de invasores microscópicos. También incluyó las memorias de un presidente que aborda las consecuencias de un derrame de petróleo y una novela sobre un grupo de gente común que lucha por salvar a los árboles.

A continuación, el detalle de los cinco libros recomendados por el multimillonario:

1. La caída de General Electric

Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric, de Thomas Gryta and Ted Mann.

Entre las razones de su elección, Gates explicó que los autores de esta publicación brindan una mirada inquebrantable de los errores y los pasos en falso cometidos por el liderazgo de la compañía General Electric.

“Si desempeñás algún tipo de función de liderazgo, ya sea en una empresa, una organización sin fines de lucro o en otro lugar, hay mucho que podés aprender”, recomendó el empresario.

2. Cómo el ser humano interviene en la naturaleza

Under a White Sky: The Nature of the Future, de Elizabeth Kolbert

Este libro es un ensayo sobre “humanidad versus naturaleza”.

Es una oportunidad para ser testigo de las varias formas en que la gente interviene en la naturaleza, incluidos el impulso genético y la geoingeniería. Estos dos últimos temas interesan particularmente a Gates.

3. Las memorias de un presidente

A Promised Land, de Barack Obama.

El fundador de Microsoft es un gran admirador de los libros sobre presidentes norteamericanos pero confesó que las memorias de Obama le interesaron especialmente. Esta publicación abarca desde los inicios de su carrera política hasta la misión que acabó con Osama bin Laden, en 2011.

“El presidente Obama es inusualmente honesto sobre su experiencia en la Casa Blanca, incluyendo la presión que supone ser la persona que en última instancia toma las decisiones. Es una mirada fascinante sobre lo que es dirigir un país en tiempos difíciles”, indicó Gates.

4. La importancia de los bosques

The Overstory, de Richard Powers.

Gates reveló que este libro es una de las novelas más inusuales que leyó. La historia sigue la vida de nueve personas y examina su conexión con los árboles, en una defensa sobre la importancia de proteger los bosques.

“Aunque el libro adopta un punto de vista bastante extremo sobre la necesidad de proteger los bosques, me conmovió la pasión de cada personaje por su causa; cuando lo terminé tenía ganas de aprender más sobre los árboles”, dijo el filántropo.

5. Un acercamiento al sistema inmunológico

An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives, de Matt Richtel

Aunque este libro se publicó antes de la pandemia de Covid-19, es una buena lectura para saber cómo funciona el sistema inmunológico y comprender qué se necesita para detener al coronavirus.

La profundización sobre el sistema inmunológico lo realiza a través de cuatro pacientes, cada uno de los cuales se ve obligado a manejar su sistema inmune de una forma u otra. Sus historias brindan una mirada interesante sobre la ciencia de la inmunidad.

