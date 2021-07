Colectivero e influencer: la historia de Javier Segura, el chofer furor en TikTok

A menudo aparecen en redes personajes que se ganan un lugar en los dispositivos de miles de personas. Quizás por un chiste o una buena idea, logran con un video sacarle una sonrisa a quienes, desde sus casas, consumen su contenido. Sin embargo, no siempre que alguien se crea un perfil en Tik Tok o Instagram lo hace con esas intenciones.

El 21 de junio del 2020, Javier Segura (39) transitaba, como todos los argentinos, la cuarenta dispuesta por el Gobierno para contrarrestar el avance del coronavirus. Aburrido en su casa, agarró su celular y grabó un corto video que subió a las redes. Con el tiempo le fue tomando el gusto a la plataforma y a la repercusión de sus contenidos.

“Vi un video de otro chofer y empecé. Al principio los hacía en mi casa pero me di cuenta de que tenían más reproducciones los que hacía en el colectivo”, recordó este colectivero de la línea 51 de Mar del Plata en diálogo con LA NACIÓN. A medida que sus visitas aumentaban, también los chistes entre colegas. “Mis conocidos me decían que me veían en Tik Tok y se cag... de risa”, dijo entre risas.

Con más de 700 mil reproducciones, este fue su video más visto

Pero detrás del humor y los chistes que aparecen en su ya abandonado perfil se esconde un padre de familia cuyo sueño está lejos de un volante y un recorrido. “Siempre quise ser colectivero. Me llamaba la atención la camisa y las gafas pero una vez que me subí no era lo que pensé”, contó.

Su familia y un sueño por cumplir

Hace 19 años, su vida también estaba sobre ruedas. Cuando trabajaba como delivery de una reconocida cadena de medialunas conoció a una joven camarera. Con el tiempo, el amor entre ellos se cocinó a fuego lento como una de “las calentitas” que salían todas las mañanas.

Hoy, llevan varios años de casados y tienen un hijo de 13 años. Pese a ser colectivero, sus sueños pasan por otro lado.

Extrañas experiencias, horas extra y mucho trabajo caracterizan la vida sobre la línea 51. “Es una vida de locos. La gente está re loca y el tránsito también. Daría lo que sea por tener otro laburo, mi sueño es tener un negocio propio con mi mujer”, reveló.

Una estrella que no fue

El regreso al trabajo durante la pandemia le dio espacio para hacer más videos sobre el colectivo. “Laburábamos re poco y teníamos mucho tiempo libre. Teníamos como una hora de espera y por ahí me ponía a hacer algún que otro video”, comentó.

Pero conforme fue pasando el tiempo, su interés por el humor en redes se extinguió. Mientras que hoy sigue siendo uno de los perfiles nacionales más vistos y compartidos en TikTok, Javier no se graba en el colectivo desde febrero de este año.

Uno de los últimos videos de Segura en TikTok

“Dejé de hacerlo porque me tenía que operar la nariz por un problema de respiración. Después de ahí no hice nunca más. Medio que me aburrió, ya casi ni miro TikTok”, completó. Mientras que sus reproducciones siguen en aumento, Segura mira de reojo la fama que tuvo en ese tiempo en el que fue influencer.