Comió una sopa con un peculiar animal, se volvió viral y ahora podría ser condenada a prisión: “Me equivoqué”

En un mundo en el que las redes sociales tienen un rol protagónico, algunos influencers están dispuestos a hacer cualquier cosa por acumular más y más visitas. Una joven tailandesa consiguió su objetivo luego de que su último video se viralizara, pero su acción conllevó graves consecuencias y hasta podría enfrentarse a una condena de cárcel. Finalmente, eliminó la publicación.

Phonchanok Srisunaklua se mostró divertida al capturar el momento en el que ingería una sopa cuyo ingrediente principal era el murciélago y lo describió como “delicioso”. Así, se filmó mientras probaba el plato y arrancaba las alas del animal. Un video que se volvió viral y causó el repudio y rechazo de los usuarios de las redes sociales, que la criticaron por descuartizarlo, sumergirlo en salsa y comérselo frente a la cámara.

La publicación tuvo tanta repercusión que llegó a las autoridades, quienes la detuvieron por violar la Ley de Preservación y Protección y Vida Silvestre, según consignó el diario español 20 minutos, al tener en su posesión el cadáver. Los murciélagos se consideran una especie protegida y el animal que la joven ingirió era un murciélago amarillo asiático menor. Además, incumplió la Ley de Delitos Informáticos al compartir el clip. En esta línea, la youtuber podría enfrentarse a una condena de cinco años de cárcel y a una multa de hasta 13 mil dólares.

Phonchanok Srisunaklua podría enfrentar una pena de cárcel. Captura de video

Luego de ser puesta en libertad, Srisunaklua eliminó el video y envió un mensaje a sus seguidores, a modo de disculpa. “Lamento hacerles sentir mal por lo que hice. No sé si me perdonarán. Lo siento mucho. Me equivoqué”, expresó. Los usuarios de las redes sociales repudiaron el hecho. “Preparan carne artificial, insectos y murciélagos para humanos. La mayor parte del ganado fue destruido, quemado en incendios, envenenado...pero el mundo sigue durmiendo. Sigue como el sistema global quiere”, puntualizó uno. Otros incluso la señalaron por tratar de iniciar una pandemia similar a la producida por el Covid-19.

Llevó un objeto prohibido en un vuelo y fue criticada

Una joven decidió desafiar una de las reglas del aeropuerto para subir al avión con su bloqueador solar. Así, blindó el objeto a la parte inferior de la pierna con cinta canela, un adhesivo muy famoso por ser resistente. Al compartir su truco a través de TikTok, los usuarios de la red social criticaron su gesto, pero no por romper las medidas de seguridad recomendadas, sino porque consideraron que se trató de un elemento innecesario durante el vuelo y por el cual no merecía la pena arriesgarse.

Así lucía la botella pegada a su cuerpo

Michelle Medina tituló el video de la publicación “Misión: pasar el bloqueador al avión” y usó un pantalón oversize para evitar que el envase se reflejara en la prenda. A pesar de que recibió miles de comentarios, la joven no ha aclarado todavía si logró su cometido o si en realidad solo se trataba de una broma para hacer contenido. “Tan fácil como comprar un contenedor para llevar en el bolso de mano y despachar el grande. Básico este tip”, apuntó un usuario, contra el consejo inicial. “¿Vale la pena arriesgarse así por pasar un bloqueador?”, “¿En otro lugar no lo venden?”, señalaron otros.

