¿Cómo aprovechar la energía de Libra que está disponible estos días?

Durante estos días, el Sol está transitando Libra. Esto implica energía libriana disponible para que todos y todas la sintonicemos y aprovechemos. Aclarémoslo rápido: puede suceder más allá de que tengamos o no en nuestra carta natal esta vibración libriana, porque cuando el Sol recorre un signo, su energía configura el clima astrológico del mes. Si es temporada de lluvias, salimos con paraguas. Si es temporada de Libra, ¿qué hacemos? Para eso, primero, una breve caracterización sobre qué significa Libra. En la secuencia del zodíaco, Libra es el séptimo signo. Viene después de los tiempos virginianos, que permiten comprender que el individuo forma parte de un sistema que es más grande. En el mandala zodiacal, Libra es el primer signo que tiene enfrente a otro: a Aries, su eje complementario. En ese sentido, se considera que con Libra empieza el despliegue de lo social y vincular.

Lo social, al extremo

Libra corresponde al elemento aire y como tal es muy sociable. En particular, los vínculos paradigmáticos de Libra son la pareja y los socios. Libra rige todas las relaciones de paridad: las relaciones amorosas y aquellas de cooperación, de aliados hombro a hombro. Los librianos saben que hay alguien más que ellos mismos en juego y por eso muchas veces su accionar es en función de complementar, porque Libra siempre es con otro. En ese sentido, los librianos son buenísimos para negociar, para mediar cual diplomáticos en situaciones de conflicto donde hay puntos de vista disímiles. Otra característica de este signo se entiende a partir de su planeta regente, Venus. Venus se asocia al amor y la belleza. Libra es el signo de la estética, de la armonía y el equilibrio. Por eso, los librianos tienen talento para armonizar y embellecer (lo que sea: el espacio, la energía, la apariencia física). También pueden ser encantadores, muy seductores y elegantes. A veces, se pasan de complacientes y protocolares porque no soportan el desacuerdo. Entre sus rasgos típicos están la sonrisa (aunque estén por decirte algo letal) y la pasión por el baile. De hecho, la danza nos da mucha información sobre Libra y su energía: su sabiduría para oscilar, su vaivén, su dinámica danzarina, móvil y seductora.

Revisar los vínculos

Entonces, para el resto de los mortales, ¿cómo sintonizar la propuesta de la temporada libriana? En la astrología, Libra se asocia al equilibrio, a la dualidad. Por ejemplo, Libra rige los riñones, es decir, la parte del cuerpo encargada de regular el equilibrio de los fluidos del cuerpo, de eliminar desechos. En sintonía, es un buen momento para buscar nuestro balance interno, para calibrar nuestro eje desechando lo que no nos sirve. Si la temática de Libra son las relaciones de a dos, es un buen momento para registrar las necesidades de nuestros compañeros, nuestros socios y aliados; y viceversa, ver si somos respetados y contemplados en las relaciones que entablamos. Es decir, podemos aprovechar la temporada de Libra para armonizar nuestros vínculos, para repensar su funcionamiento, su articulación. Por ejemplo, para ver si nos relacionamos desde la exigencia, desde el placer compartido, desde el amor. La energía acompaña para ser sinceros con nosotros y con los otros con respecto a las dinámicas de las relaciones que desarrollamos. Otra faceta de esto es el ejercicio de reconocernos como seres vinculares; no importa si estamos o no en pareja, pues todo el tiempo estamos aprendiendo sobre nosotros en vínculo con otros. Es decir, es un momento ideal para conocernos gracias a cómo es nuestra interacción social; y desde ese eje prestar atención a la relación con uno mismo (y legitimar las distintas partes de uno).

Conectar con nuestra belleza singular

En efecto, cuando el Sol recorre Libra, es un momento ideal para amigarnos con la dualidad (con la nuestra, la de quienes tenemos al lado, e incluso la ambigüedad y/o contradicción de una relación). Es una etapa fundamental para aceptarnos como seres contradictorios, oscilantes. A su vez, es un buen momento para pensar los términos de un acuerdo, de una negociación. Si estamos en la búsqueda de una nueva cooperación, de firmar un contrato, también hay disponibilidad energética. En la misma línea, se puede revisar si es necesario repactar algo o no. Sin dudas, el clima astrológico de Libra trae una gran disponibilidad energética para embellecernos, coquetear, seducir. Eso sí, la energía de Libra habla de la belleza, pero vale la pena repensar nuestra idea de belleza, no como modelo social uniforme sino entender que somos más bellos si expresamos nuestra gracia única y particular.

En síntesis, el Sol transitando Libra nos habilita a buscar nuestro punto de apoyo interno. No tiremos de la balanza en una relación ni forcemos una situación hacia nuestro lado. Pero sí es un valioso momento para buscar el equilibrio interno y energético, para que veamos qué nos pesa, y por qué. La clave: preguntarnos y elegir qué y cómo podemos compartir. Así, vamos a poder bailar y seducir con más elegancia.