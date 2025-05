Después de un día largo, nada se compara con el placer de sumergirse en un baño caliente que disuelva el estrés, calme la mente y reconecte cuerpo y alma.

Cuáles son las mejores técnicas para lograr un baño relajante unsplash

Un baño relajante es mucho más que agua tibia, es un ritual de autocuidado que puede mejorar el estado de ánimo, ayudar a dormir mejor y brindar un espacio para uno mismo.

A continuación figuran algunos consejos para saber cómo hacer baños relajantes, desde la temperatura ideal hasta qué ingredientes usar para crear un oasis personal.

Cómo preparar el ambiente para un baño relajante

El entorno es clave, por eso un baño relajante empieza mucho antes de abrir la canilla.

Convertir el baño en un mini spa es muy simple siguiendo algunos detalles sencillos:

Limpieza previa: asegurarse de que la bañera esté limpia. No hay nada menos relajante que restos de jabón o polvo.

asegurarse de que la bañera esté limpia. No hay nada menos relajante que restos de jabón o polvo. Luz suave: bajá la intensidad de las luces o apagarlas por completo y encender velas. La luz tenue ayuda a relajar el sistema nervioso.

bajá la intensidad de las luces o apagarlas por completo y encender velas. La luz tenue ayuda a relajar el sistema nervioso. Aromas: encender un sahumerio, usar un difusor con aceites esenciales o rociar un spray aromático con lavanda, eucalipto o manzanilla.

encender un sahumerio, usar un difusor con aceites esenciales o rociar un spray aromático con lavanda, eucalipto o manzanilla. Música tranquila: preparar una playlist suave. Sonidos de naturaleza, música instrumental o cuencos tibetanos pueden crear una atmósfera envolvente.

Este paso no requiere mucho tiempo, pero hace toda la diferencia. La idea es transformar el baño en un refugio.

La elección de la temperatura es un factor clave para un momento de relax o globo

Elegir la temperatura ideal

La temperatura del agua es fundamental para que el baño resulte verdaderamente relajante.

El agua debe estar caliente, pero no tanto como para incomodar o irritar la piel. Lo ideal es una temperatura entre 36°C y 38°C, que es similar a la de nuestro cuerpo. Si no se tiene un termómetro, guiarse por el tacto: debe sentirse cálida y envolvente, pero no quemar.

Además, es aconsejable evitar baños muy calientes si se tiene la piel sensible, presión baja o si se cursa un embarazo. En esos casos, consultar con un profesional de salud.

El sonido es un gran aliado para lograr un baño relajante Microgen - Shutterstock

Sumar ingredientes que potencien el relax

Existen muchos ingredientes naturales que se pueden agregar al agua para que el baño sea aún más terapéutico.

Algunos de los más populares son:

Sales de epsom: son ricas en magnesio , un mineral que ayuda a relajar los músculos y aliviar tensiones. También contribuyen a desintoxicar el cuerpo y solo hay que agregar una o dos tazas al agua.

son ricas en , un mineral que ayuda a relajar los músculos y aliviar tensiones. También contribuyen a desintoxicar el cuerpo y solo hay que agregar una o dos tazas al agua. Aceites esenciales: lavanda, ylang ylang , manzanilla y eucalipto o menta, son aliados poderosos del bienestar.

lavanda, , manzanilla y eucalipto o menta, son aliados poderosos del bienestar. Espumas y bombas de baño: no solo hacen que el baño sea visualmente atractivo, sino que también pueden tener propiedades hidratantes o aromaterapéuticas . Es aconsejable elegir productos con ingredientes naturales y sin sulfatos, en el caso de las pieles sensibles.

no solo hacen que el baño sea visualmente atractivo, sino que también pueden tener propiedades hidratantes o . Es aconsejable elegir productos con y sin sulfatos, en el caso de las pieles sensibles. Hierbas naturales o flores secas: pétalos de rosa, flores de lavanda, manzanilla o caléndula pueden sumarse en una bolsita de muselina o gasa (como si fuera una infusión gigante) para darle al agua un toque botánico.

Disfrutar con consciencia

Una vez que este todo listo, meterse en la bañera y dejar que el agua envuelva el cuerpo. Es aconsejable tratar de estar al menos 20 minutos, respirando profundo y conectando con el momento.

Luego, se puede cerrar los ojos, meditar, leer algo liviano o simplemente entregarse al silencio.

Si se desea potenciar el efecto, sumar una mascarilla facial o capilar y hacer de este momento un tratamiento completo.

La lavanda es una de las hierbas naturales más usadas FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

El final también importa

Al salir del baño, no hacerlo a las corridas.

Envolverse en una toalla suave y cálida y tomarse unos minutos para hidratar la piel con una crema o aceite corporal, idealmente con los mismos aromas que se usaron en el agua, para prolongar la sensación de calma.

Después, acostarse un rato, tomar una infusión caliente o ir a dormir.

Beneficios de los baños relajantes

Alivian la tensión muscular y el dolor

Mejoran la circulación

Ayudan a dormir mejor

Reducen el estrés y la ansiedad

Regalan un momento de conexión con uno mismo

¿Con qué frecuencia hacerlos?

Depende de la rutina, pero incluso una vez por semana puede marcar una gran diferencia en el bienestar general. No es necesario esperar a estar estresado, se pueden usar como herramienta preventiva para cuidar el equilibrio físico y emocional.

Un baño relajante es una experiencia sensorial completa, dado que no se trata de lujo, sino de intención. Crear este espacio para uno mismo es una forma poderosa de autocuidado, que es posible siguiendo todos estos consejos.