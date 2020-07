Rodrigo Alves, conocido como el "Ken humano" se sometió a una cirujía para parecerse a Jennifer López Crédito: Daily Mail

8 de julio de 2020 • 17:30

Rodrigo Alves, de 36 años, conocido como el "Ken humano" no titubeó a la hora de mostrar con orgullo su reciente cirugía con un vestido negro, cuando aterrizó en el aeropuerto de Heathrow en Londres y contó que su intención era tener el cuerpo de Jennifer Lopez.

Rodrigo exhibió sus curvas vistiendo un ajustado vestido negro , mientras hacía girar su equipaje Gucci por la terminal, según consignó el portal Daily Mail . Lució, además, unos zapatos de plumas cuando arribó a la capital británica después de su viaje al extranjero.

La estrella reveló que había viajado a Brasil para someterse a una cirugía para aumentar el tamaño de sus glúteos, operación que implicó que le inyectaran nueve litros de relleno y tuvo un costo de 30.000 libras .

"Tuve un procedimiento estético que me cambió la vida como parte de mi transición que me dejó con un trasero J-Lo y las caderas de Kim Kardashian", contó. Además, expresó que se siente "sexy por primera vez en su vida" y por eso, dijo que no le importa que todavía tenga una "voz masculina" y "genitales masculinos", una cirugía que por la pandemia de coronavirus se retrasó.

En relación con los detalles de la operación, Rodrigo precisó que "tuve grandes cantidades de metacrilato durante el período de una semana y mi cuerpo se transformó en una figura de reloj de arena" .

Y agregó que nunca se percibió "sexy" antes de su transición de género y tenía poca confianza, pero ahora se siente "feroz" en su cuerpo. "Como hombre, nunca me sentí sexy en absoluto y tenía muy poca confianza, pero ahora como mujer me siento feroz y es un sentimiento tan abrumador", exclamó.

"Mi vida ha cambiado mucho. No soy la misma persona del año pasado. Mi mente, cuerpo y alma son 100% femeninos ", reconoció conmovida.