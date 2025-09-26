El Telekino es uno de los juegos de azar más populares de Argentina, famoso por sus millonarios pozos acumulados y por la posibilidad de ganar premios en efectivo, autos y hasta casas. Cada domingo, miles de personas esperan expectantes el sorteo para saber si la suerte está de su lado.

A continuación, una guía para explicar paso a paso cómo jugar al Telekino, cuáles son las reglas, los premios y algunos consejos para aumentar tus posibilidades.

¿Qué es el Telekino?

El Telekino es un juego de lotería que combina el formato tradicional de sorteo con premios adicionales en bienes y efectivo.

Es administrado por Lotería de la Provincia de Buenos Aires, pero se comercializa en casi todo el país. El atractivo principal es su pozo millonario, que cada semana crece si no hay ganadores del primer premio.

La dinámica es sencilla: el jugador compra un cartón con números impresos y durante el sorteo debe acertar la mayor cantidad posible para obtener premios.

El sorteo del Telekino se realiza todos los domingos y se transmite en vivo

Paso a paso: cómo jugar al Telekino

Comprar el cartón

Cada cartón de Telekino cuesta un monto accesible (que puede variar según la provincia). Se consigue en agencias oficiales de lotería, y en algunas regiones, también en puestos autorizados.

Cada cartón tiene 15 números seleccionados al azar de un total de 25 posibles.

Esperar el sorteo

El sorteo del Telekino se realiza todos los domingos y se transmite en vivo por televisión y en las plataformas digitales de la lotería.

Durante el sorteo, una máquina selecciona 15 bolillas al azar de un bolillero con los 25 números posibles.

Marcar los números

Si los números sorteados coinciden con los del cartón, hay que ir tachándolos.

Cuantos más aciertos se tengan, mayor será el premio.

Tipos de premios del Telekino

El Telekino no se limita a un único premio, ofrece varias categorías según la cantidad de aciertos:

15 aciertos (primer premio): el pozo millonario acumulado, que puede incluir dinero en efectivo, autos, casas y viajes.

14 aciertos (segundo premio): un monto en efectivo que suele ser muy atractivo.

13 aciertos (tercer premio): también en efectivo, aunque menor que el de 14 aciertos.

Premios adicionales: en cada sorteo se realizan sorteos extra entre todos los cartones vendidos, independientemente de la cantidad de aciertos.

Además, si no hay ganadores del primer premio, el pozo se acumula para la siguiente semana, lo que genera montos millonarios y gran expectativa.

Sorteos complementarios: Rekino y premios extra

Al comprar el cartón de Telekino, también se participa en el Rekino, un sorteo adicional con una nueva combinación de 15 números que ofrece premios en efectivo.

Por otro lado, en algunos sorteos especiales se incluyen premios extra como casas, autos, viajes y electrodomésticos, lo que aumenta el atractivo del juego.

¿Cómo reclamar un premio?

Si una persona es ganadora del Telekino, el procedimiento depende del monto obtenido:

Premios menores: se cobran directamente en la agencia de lotería donde se compró el cartón.

se cobran directamente en la agencia de lotería donde se compró el cartón. Premios mayores: deben reclamarse en la sede oficial de Lotería correspondiente, presentando el cartón ganador y el DNI. Es importante hacerlo dentro del plazo establecido (generalmente 15 días hábiles).

deben reclamarse en la sede oficial de Lotería correspondiente, presentando el cartón ganador y el DNI. Es importante hacerlo dentro del plazo establecido (generalmente 15 días hábiles). Un dato clave: no se debe perder ni dañar el cartón, ya que es la única forma de comprobar que una persona es ganadora.

El cartón de juego se debe conservar sin daños Shutterstock

Consejos para jugar al Telekino

Aunque el Telekino es un juego de azar y no hay fórmulas mágicas para ganar, se pueden seguir algunas recomendaciones:

Jugar de manera responsable.

Destinar un presupuesto fijo y evita gastar más de lo que estás dispuesto a perder.

No perderse los sorteos especiales, dado que algunos domingos el Telekino ofrece premios adicionales muy atractivos.

¿Dónde ver los resultados del Telekino?

Además de la transmisión televisiva, los resultados oficiales se publican en:

Sitio web oficial de Telekino.

Redes sociales oficiales.

Agencias de lotería.

Diarios locales.

En todos los casos, la información incluye los números sorteados, los ganadores y el detalle de los premios.

Jugar al Telekino es sencillo y puede ser una experiencia emocionante, siempre que se sigan las reglas y se juegue de forma responsable. Solo se necesita comprar un cartón, seguir el sorteo y esperar que la suerte llegue junto a los números elegidos. Con premios que van desde sumas en efectivo hasta casas y autos, es fácil entender por qué miles de argentinos esperan cada domingo para tachar sus números.