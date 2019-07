Cómo nació la relación entre Lenny Kravitz y Jason Momoa

Lenny Kravitz y su amistaf con Jason Momoa

Durante una entrevista concedida al diario The Times, Lenny Kravitz se refirió a la relación con su ex esposa, Lisa Bonet; a su divorcio que se produjo en 1993; e incluso habló de su amistad con Jason Momoa, actor protagonista de Aquaman y la actual pareja de la madre de su hija, Zoë.

" Nuestras familias están bendecidas. Amo a su esposo -él es como un hermano para mí-. Y amo a los niños. Es hermoso, pero lleva trabajo", expresó el cantante, respecto de sus sentimientos hacia el actor hawaiano quien fue parte del elenco de Game of Thrones.

Lenny Kravitz conoció a la actriz Lisa Bonet en 1985, un año después de que empezara la emisión del programa con el que ella alcanzó la fama, El Show de Bill Cosby. Luego, iniciaron una relación y en 1988 tuvieron a su hija Zoë Kravitz, también actriz, cuyos trabajos famosos fueron en Animales fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald, X-Men: primera generación o Divergente.

En tanto, Lisa Bonet conoció a Jason Momoa en 2005 en un club de jazz neoyorquino. El actor estaba enamorado de ella, antes de conocerla personalmente, era su amor platónico de la TV. Tras 12 años de relación, se casaron y actualmente tienen dos hijos Lola Lolani y Nakoa-Wolf.

"La madre de Zoë y yo ahora somos mejores amigos. Es interesante porque así es como comenzó la relación. Pero te hace sentir realmente bien cuando puedes hacer eso. Cuando estamos todos juntos ahora, su hombre (Jason Momoa), sus hijos, Zoë, yo, estamos todos juntos y somos una gran familia feliz", contó el autor de Are You Gonna Go My Way.