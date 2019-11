Crédito: Netflix

29 de noviembre de 2019

Finalmente El irlandés , la película de Martin Scorsese, está entre nosotros. El filme se estrenó en Netflix este miércoles y llegará también a la pantalla grande. Este hecho singular, acompañado el aura que tiene esta película de 3 horas y media de duración, y por unas declaraciones polémicas que hizo Scorsese sobre las películas de superhéroes ( "eso no es cine"), y sobre la magia de ir a una sala y ver un filme en una pantalla grande, sin distracciones, transformó a El irlandés en un meme instantáneo. Pero no por las grandes actuaciones de Robert De Niro, Al Pacino o Joe Pesci: los usuarios de redes sociales apelaron a toda clase de dispositivos donde corre Netflix para jugar con una idea: ver la película como quería Martin Scorsese ("watch The Irishman as Martin Scorsese intended").