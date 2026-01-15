Thiago Medina busca niñera: los particulares requisitos que levantaron polémica en las redes

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, publicó en sus redes sociales los requisitos para contratar una niñera que cuide a sus hijas Aimé y Laia. En pareja con Daniela Celis, el influencer levantó polémica por las excesivas pretensiones y se hizo viral en las redes sociales.

Lo primero que remarcó Medina es la zona de residencia de la niñera. “Que viva por la zona de General Rodríguez, Francisco Álvarez o Moreno”, destacó. Tras este ítem, se desarrollaron otros que marcan puntillosamente lo que requiere la pareja a la hora de contratar a dicha persona.

Los requisitos que pidió Thiago Medina

“Que tenga experiencia mínima de dos años y que presente un currículum con recomendaciones”, expresó. Luego, indicó que la persona debe ser “creativa y didáctica” y, también, en mayúsculas, como requisito indispensable, que no fume.

En esa misma línea, cerró con otras indicaciones: “Que no use el celular adelante de las nenas. Cuando duermen la siesta, la hora corre, pedimos que mantenga orden en la habitación de ellas. Que tenga muchas ganas de jugar y sea atenta".

Daniela y Thiago son padres de las gemelas Aimé y Laia

A raíz de las numerosas exigencias, Medina recibió cierto repudio en las redes sociales. Entre los comentarios, se observan a aquellos que critican su postura inflexible y otros indicaron que no dice cuánto va a pagar por el servicio requerido.

Thiago Medina fue noticia en los últimos meses por un brutal accidente que tuvo en su moto. Luego de estar varias semanas internado en un hospital de Moreno, el exparticipante de Gran Hermano retomó su vida con ciertas precauciones y cuidados que deberá tener en cuenta.