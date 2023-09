escuchar

No existe un consenso único acerca de la cantidad de personas que hablan inglés a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Algunas fuentes hablan de 1350 millones de personas, otras de 1400 millones y hasta se cree que puede ser de poco más de 1500 millones. Sea cual fuese el caso, se puede afirmar que se trata de uno de los idiomas más populares. Manejarlo, aunque sea en su nivel más básico, puede permitirle a una persona comunicarse en un país y cultura completamente diferente.

Una de las expresiones más elementales y utilizadas en cualquier idioma es la de “gracias”. Saber cómo se dice en inglés puede ayudar a manifestar gratitud ante una persona que resuelve una duda o que simplemente da una mano al notar que el interlocutor es un extranjero.

En este sentido, saber decir “gracias” en inglés es importante, porque se trata de una de las expresiones básicas y fundamentales de todo lenguaje.

¿Cómo se dice “gracias” en inglés?

"Thank you" se puede usar para decir "gracias" en inglés en un contexto formal Shutterstock

“Gracias” en inglés se puede decir de dos maneras distintas, aunque similares: “thank you” y “thanks”. Ambas hacen referencia a lo mismo, pero su uso varía de acuerdo al contexto en que se da la conversación.

“Thank you” es una expresión de gratitud que corresponde a situaciones de una mayor cortesía y formalidad. Al mismo tiempo, puede presentar una carga de significado que manifieste respeto entre los interlocutores.

En cambio, el empleo de “thanks” se acostumbra más a contextos informales y coloquiales, es decir, aquellos en los que las personas que hablan se conocen. Su uso da a entender que hay cierta confianza y cercanía entre los interlocutores.

Otras expresiones básicas para aplicar el “gracias” en inglés

Según el contexto, se puede decir "thank you" o "thanks" Shutterstock

Ya incorporados el “thanks” y “thank you”, el paso siguiente consiste en saber que existen algunas maneras de enfatizar la expresión de agradecimiento. Sería algo similar a la frase “muchas gracias” o “te agradezco mucho”.

Lo curioso es que algunas formas se utilizan con las dos expresiones, mientras que hay otras que corresponden a una sola. Por ejemplo, el “so much” se utiliza tanto con “thanks” como con “thank you”. En cambio, la expresión “a lot” se aplica solo al primero, mientras que “very much” solo va con el segundo.

En ese sentido, la expresión de agradecimiento en inglés se puede realizar al hacer referencia a algo o una situación en concreto. Algunos ejemplos son los siguientes:

“Thanks for coming”: Gracias por venir.

“Thank you all”: Gracias a todos.

“Thanks for the present”: Gracias por el regalo.

“Thanks for the help”: Gracias por la ayuda.

“Thank you for the information”: Gracias por la información.

Para finalizar, puede ocurrir que uno reciba la expresión de agradecimiento, por lo que es importante saber cómo se dice “de nada” en inglés. La respuesta es “You are welcome” o mismo la variante “you’re welcome”, que se trata de una forma más informal de responder al “thank you”. Esta frase también se puede emplear para hacerle saber a una persona que “es bienvenida”.

