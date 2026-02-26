Comprá online con Club LA NACION: 6 códigos de descuento para aprovechar

Comprar online ya es parte de la rutina cotidiana. Desde el sillón, en una pausa del trabajo o a la noche, cuando por fin hay un rato propio. Elegir, sumar al carrito y pagar lleva minutos. Y en muchos casos, también ahorrar.

Con los códigos de promoción de Club LA NACION, el beneficio se activa en el último paso, justo antes de pagar. Se ingresa el código, se aplica el descuento y listo. Sin vueltas, sin trámites extra. Un ahorro concreto que sucede, literalmente, a un click.

Carrefour

El surtido de Carrefour puede llegar directo a casa al mejor precio Jose Gonzalez Buenaposada - iStock Unreleased

Carrefour es una de las cadenas de supermercados líderes de Argentina, con décadas de presencia en el país y una propuesta pensada para resolver todas las necesidades del hogar en una sola compra. Su tienda online permite comprar desde cualquier dispositivo y recibir los pedidos en casa, con opciones de entrega inmediata y horarios flexibles.

Arcor en Casa

Todas las marcas del grupo Arcor están disponibles en su tienda online

Arcor en Casa es la tienda online oficial del grupo Arcor, una de las empresas de alimentos más grandes de América Latina. Desde su plataforma, es posible comprar de forma directa toda la variedad de productos de las marcas del grupo: galletitas, chocolates, alfajores, conservas, jugos, helados, suplementos y mucho más. La propuesta incluye combos y la posibilidad de comprar por caja para abastecerse a mejor precio.

En Combo

En Combo permite comparar el precio unitario de cada producto dentro del combo, algo poco habitual en plataformas de venta masiva

Sitio web: www.encombo.com.ar

Beneficio: 25% en compra online todos los días

El dato: todas las semanas incorporan marcas y productos a un catálogo ya tentador

En Combo es una plataforma que ofrece packs de productos de almacén, bebidas, limpieza y cuidado personal con descuentos reales y precios convenientes. Los clientes pueden olvidarse de la letra chica o de promociones engañosas porque cada oferta está diseñada para que el ahorro sea tangible y transparente. Su propuesta busca simplificar las compras del hogar, reuniendo primeras marcas en combos pensados para abastecer sin pagar de más. Todo el proceso es 100% online y con envío a domicilio, facilitando compras grandes de forma rápida y organizada.

Biferdil

Los mejores productos de Biferdil están al alcance de su tienda online

Sitio web: www.biferdil.com

Beneficio: 15% en compra online y 5% adicional en compra online, todos los días

El dato: el hairstick de Argán es el producto más viral de la marca, una barra sólida antifrizz que se aplica directamente sobre el cabello para controlar el frizz sin dejar residuos

Biferdil es una marca argentina especializada en cuidado capilar con una propuesta que combina ciencia e ingredientes de calidad para resolver las necesidades de todo tipo de cabello. Su catálogo incluye shampoos, bálsamos, máscaras, ampollas y productos de styling organizados por necesidad, ya sea anticaída, anticaspa o reparación. La tienda online permite navegar por línea o por tipo de producto y cuenta con envío a todo el país.

Colecciones LA NACION

Los coleccionables de LA NACION abarcan desde cocina y tecnología a vinilos de colección

Sitio web: colecciones.lanacion.com.ar

Beneficio: 15% en compra online todos los días

El dato: la plataforma cuenta con envío a todo el país y permite armar packs coleccionables con descuento adicional

Colecciones LA NACION es la tienda oficial de productos coleccionables del grupo LA NACION, con una propuesta diversa que abarca hobbies, hogar, cocina, libros, vinilos e infantil. Para los apasionados de la música, ofrece vinilos de artistas icónicos del rock argentino e internacional; para los amantes de la cocina, sets de ollas, cuchillos y utensilios de calidad; y para los más chicos, juguetes de madera y libros ilustrados.

Frizata

Resolvé las comidas de todos los días de la mano de Frizata

Sitio web: www.frizata.com

Beneficio: 15% en compra online todos los días

El dato: sus productos no contienen conservantes gracias al proceso de ultracongelado, que permite preservar todas las propiedades naturales de los alimentos

Frizata es una foodtech argentina de alimentos congelados que vende y distribuye directamente al consumidor, sin intermediarios. Su catálogo incluye más de 80 productos: empanadas, pizzetas, hamburguesas, milanesas, vegetales y mucho más, incluyendo una amplia línea veggie y meat free para quienes buscan reducir el consumo de carne sin resignar sabor. La compra se realiza 100% online y el envío llega al domicilio en un horario programado con logística propia.

Para conocer todos los beneficios, vigencias, términos y condiciones, ingresá acá .

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.