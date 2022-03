Compró galletitas, se sorprendió al ver el ticket y generó polémica en las redes sociales

Una mujer madrileña se quejó, ticket en mano, en su cuenta de Twitter por el aumento del 35% que se produjo de febrero a marzo de este año en el precio de unas galletitas. Su mensaje se volvió rápidamente viral y recibió cientos de comentarios. Esto se da en el contexto del aumento de los precios de los alimentos en España a causa de la guerra en Ucrania, pero de todas formas la usuaria se mostró escéptica respecto de que esa sea la causa de la suba.

Nuria Puebla Agramunt es el nombre de esta abogada en Derecho Tributario que se volvió viral a través de un tuit en su cuenta, en el que registraba un aumento considerable en un paquete de galletitas integrales marca María. La mujer subió a su posteo una foto con dos tickets del supermercado español Mercadona del municipio Majadahonda, de la comunidad de Madrid. En el primero de ellos, con fecha del 1 de febrero, el producto señalado por la usuaria salía 1 euro. En el segundo, en tanto, fechado en el 26 de marzo, el mismo costaba 1,35 euros.

El tuit de Nuria Puebla Agramunt indicó un fuerte aumento en el precio de las galletitas y se volvió viral Twitter / @nuriapuebla

Junto a la foto de los dos comprobantes del supermercado, la tuitera comentó: “Hola, Mercadona: que subais el precio de las galletas María un 35% de febrero a marzo, ¿también me vais a contar que es por la guerra? ¡Venga ya!”.

El mensaje directo hacia el supermercado por la suba de las galletitas fue publicado el domingo pasado y rápidamente se convirtió en un fenómeno viral. Este miércoles, el posteo ya tenía unos 35.000 Me gusta y más de 11.000 retuits, además de una gran cantidad de comentarios, cada uno con su aporte sobre el tema de los precios en España.

“¿Y quién le manda a comprar ahí? No entiendo por qué le siguen dejando los cuartos que cuestan tanto de ganar”, comentó un usuario, con un mensaje claramente contrario a la cadena de supermercados, originaria de Valencia, pero que hoy cuenta con más de 1500 sucursales en España y algunas también en Portugal.

“Dejad de criminalizar a las empresas, por Dios. Que si que algunas hacen malas prácticas, pero subir el precio porque sí es de lo último que hacen”, expresó otro, en defensa de la cadena de supermercados. “Este abuso ya existía antes de la guerra. Se agudizó con la pandemia. Me permito una autopromoción”, dijo otro tuitero, y también, al igual que Nuria Puebla, posteó imágenes que graficaban encarecimientos de precios.

El tuit con los tickets de Nuria Puebla despertó todo tipo de contrapuntos entre los usuarios de la red Twitter

Otros se centraron en la suba del precio de la harina por la guerra en Ucrania, aunque también aparecieron los comentarios para rebatir esta teoría. “Esas galletas llevan más de un 50% de harina de trigo. El trigo se ha encarecido desde la invasión hasta un 50% (aunque ahora ha corregido un poco). Y las materias primas hay que transportarlas y luego las propias galletas. Pero nada. Todo es especulación del Sr. Hacendado”, dijo un usuario, en defensa de la suba del paquete de galletitas.

Pero de inmediato, otra usuaria le retrucó: “Esas galletas llevarán fabricadas un mes y las materias primas con que se han hecho llevarán compradas como otro mes antes. ¿El papel de cocina lo han subido por que también se hace con harina?”.

Y también, como es común en estos casos, que cuestionó a la tuitera por haber comprado el producto aún sabiendo el precio que tenía y el aumento que llevaba: “Pero si lo ve caro o no le gusta no lo compre ¿no? Y fin”. Pero también, este mensaje fue cruzado con otra réplica crítica: “Si sube el aceite, no lo compres; si sube el pan, no lo compres; si sube la gasolina, no la compres; sube la carne, no la compres; sube el pescado no lo compres, etc.. Así podría estar todo el día”.

Y así, en un tono más crítico o más comprensivo, todos los mensajes que comentaron el posteo original de Nuria Puebla Agramunt dieron cuenta de una realidad que, con influencia mayor o menor de la guerra, tiene a la inflación como un factor cada vez más presente en la economía española.

Los números de 2021 indicaron que el país ibérico tuvo en ese año un 6,7 por ciento de inflación, la cifra más alta para esa nación en las últimas tres décadas.