Fueron a un restaurante, cenaron a todo lujo y tomaron una decisión repudiable

Una pareja del Reino Unido decidi贸 ir a cenar a Sergio鈥檚, un restaurante de comida italiana ubicado en la ciudad de Guisborough, al noroeste de Inglaterra. Ordenaron carne roja, vieiras, vino y comieron a puro lujo. Pero a la hora de pagar no tuvieron mejor idea que escaparse del lugar.

El hecho ocurri贸 el pasado viernes 25 de marzo. En total, dejaron una cuenta de 80 libras, unos 12.000 pesos argentinos, seg煤n el cambio oficial. El propietario del restaurante, Sergio Murtas, sostuvo en di谩logo con Teesside News que la pareja pidi贸 鈥渓a comida y el vino m谩s caros鈥. Adem谩s, public贸 una advertencia en la cuenta de Facebook del negocio.

"Los tenemos filmados y haremos que la polic铆a se involucre", aseguraron desde el restaurante. (Foto: Facebook)

鈥淧ara la pareja que acumul贸 una cuenta de 80 libras a las 7 de la tarde de hoy y luego se fue, los tenemos filmados y haremos que la polic铆a se involucre en el caso de que no vuelvan ni paguen esta cuenta tan pronto como sea posible鈥, dice el comunicado. 鈥淧or favor, compartir鈥, agrega.

Los usuarios de las redes sociales opinaron que el restaurante deber铆a 鈥渘ombrar y avergonzar鈥 a la pareja y publicar las im谩genes, pero el due帽o de Sergio鈥檚 se niega a hacerlo, al menos por ahora.

Sergio explic贸 al mismo medio que el restaurante quiere darle m谩s tiempo a la pareja para presentarse antes de contactar a la polic铆a. 鈥No se han puesto en contacto con nosotros鈥, indic贸. 鈥No podemos estar muy seguros de si fue deliberado鈥, se帽al贸.

Seg煤n su relato, no eran clientes habituales, pero como pidieron los platos y la bebida m谩s lujosa de la carta, todo le hace pensar que se trat贸 de un plan ejecutado a la perfecci贸n por parte de la pareja. 鈥Todav铆a no contact茅 a la polic铆a鈥, insisti贸 el due帽o.

Adem谩s, precis贸 que la pareja pidi贸 las vieiras como entrada, luego un bife de carne vacuna y una botella de 鈥渦no de nuestros mejores vinos blancos y otro par de bebidas鈥, agreg贸. Adem谩s, apunt贸 que solo una vez en los 10 a帽os que lleva abierto el restaurante en Guisborough ocurri贸 algo similar. 鈥淨uiero darles el beneficio de la duda鈥, sostuvo.

Un usuario de Facebook opin贸 que la pareja cometi贸 dos delitos en uno: irse sin pagar y maridar el bife con vino blanco. 鈥淎lgunas personas tienen el descaro del diablo, no entiendo c贸mo tienen la audacia de levantarse e irse sin pagar鈥, coment贸 otro. 鈥淓s terrible, no comas afuera si no pod茅s pagarlo. Los negocios est谩n luchando igual que los individuos鈥, reflexion贸 un tercero.

Sergio's, el restaurante de comida italiana del que la pareja se escap贸 (Foto: Facebook @SergiosItalianguisborough)

Con una puntuaci贸n de 4,5/5 estrellas en Google Maps, y 4,9/5 en Facebook, Sergio鈥檚 es una aut茅ntica cita obligada para los amantes de la cocina italiana en Inglaterra. Adem谩s, seg煤n los comentarios de los usuarios no solo ofrecen platos frescos y deliciosos, sino que adem谩s se destacan por la atenci贸n de su personal.

鈥淣os encanta este restaurante porque la comida es excelente, buena variedad de vinos y el servicio del personal es excelente. Te recomiendo intentarlo鈥, escribi贸 un usuario. 鈥淓xcelente comida reci茅n hecha. personal excelente. Por lo tanto, realmente es un restaurante de primera clase鈥, asegur贸 otro.