Compró helado, el empleado le robó los datos de la tarjeta y la usó por más de $25000

El caso ocurrió en la ciudad de Rada Tilly, Chubut, en donde una mujer realizó una denuncia a la policía luego de ver gastos que no había realizado en el resumen de su tarjeta. Tras una investigación, se supo que el culpable fue un empleado de una heladería que robó sus datos tras una compra.

La mujer informó que el miércoles pasado compró helado en el local Vanshelato, donde fue atendida por un empleado, que luego de cobrarle le sacó fotos a su tarjeta de crédito y DNI sin que ella se percate. Al día siguiente, se dio cuenta de dos compras en Mercado Libre que ella no había hecho: una por $19.155 y otra por $4200,50.

Tiempo después, le apareció otra compra por $2699,75. Rápidamente, se dio cuenta de que podría ser el empleado del local y se dirigió al mismo para hablar con la dueña y pedir las imágenes de la cámara de seguridad. Allí se pudo observar que el hombre le sacó fotos a su tarjeta y su documento. Luego de detectado el delito, intervino en el hecho personal policial de la Brigada de Investigaciones y Ministerio Público Fiscal. La funcionaria de fiscalía, Jazmín Abraham solicitó una orden de allanamiento en el domicilio del hombre que se llevó a cabo el día martes, una vez que fue autorizado por la juez penal María Laura Martini.

Una estafa de casi $300 millones: con una base de datos de tarjetas de crédito facturaban servicios de taxi

A finales de 2021, se descubrió una estafa de casi 300.000.000 de pesos tras la queja de clientes de tarjetas de crédito, empresas y particulares, que rechazaban pagar servicios de viajes en taxis que facturaba una misma compañía. La mayoría de las 101.121 operaciones que se descubrieron tenía un monto fijo de 5200 pesos, informaron a LA NACION fuentes judiciales.

“Se descubrió que los cerebros detrás del plan criminal inscribieron en la Inspección General de Justicia (IGJ) una empresa que había quebrado en 2012, Taxi Fronteras, y le pagaron a dos personas para que pusieran sus nombres para figurar como presidente y vicepresidente de la firma. El domicilio de la compañía era ficticio”, explicó a LA NACION un jefe policial que participó de la investigación.

La investigación comenzó cuando los clientes comenzaron a desconocer los cobros por los servicios de viajes en taxi. “8342 titulares de las tarjetas de crédito cuestionaron y desconocieron esos pagos”. Los sospechosos habrían cargado en el sistema de “101.121 transacciones para cobrar una suma de casi 300 millones de pesos”.

“Aún no se ha podido determinar el punto de compromiso o el patrón común de estas tarjetas de crédito, como para conocer cómo se accedió a los datos de esta gran cantidad de plásticos –si fue por phishing o robo de base de datos–. La investigación aún está en curso. Esta circunstancia no me impide agravar la situación de procesal de los imputados, quienes efectivamente cometieron esas defraudaciones, al utilizar los datos de tarjetas de créditos ajenas, sin autorización de sus titulares, para defraudar y hacerse de sumas millonarias de dinero”, afirmó la jueza. Los cuatro sospechosos fueron detenidos el 30 de noviembre y un día después se hizo una serie de allanamientos donde se secuestraron dispositivos informáticos, documentación, dos posnet y otros elementos de interés para la investigación.