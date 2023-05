Compró un costillar en España y mostró la diferencia de precios con Argentina

escuchar

Kevin Gómez es un joven tiktoker que vive en España y dedica su cuenta a mostrarles a sus seguidores cuánto cuestan los bienes en el Viejo Continente: desde un celular de alta gama, o una PlayStation, hasta galletitas, zapatillas y la nafta. En esta oportunidad reveló cuánto le salió un costillar y generó debate.

Uno de sus últimos posteos se hizo viral porque se metió en un terreno muy interesante para el argentino: el asado. Más precisamente cuánto le salió un costillar de 12 kilos en un supermercado de Madrid, lo cual se prestó para un debate en la caja de comentarios.

“Recién vengo del supermercado acá en Madrid y acabo de comprar un costillar de 11 kilos, casi 12 kilos”, introdujo el joven mostrando su mesa lista para comenzar el clásico argentino con chorizos y un fernet.

Un costillar de 12 kilos le salió 100 euros

“¿Saben cuánto pagué estos 12 kilos de costillar? Pagué un total de 100 euros, clavado. Ahora muestro la etiqueta”, manifestó el joven que en su posteo llegó a más 24 mil likes y más de mil comentarios. 100 euros son aproximadamente unos 25.000 pesos argentinos.

Por último, dio los precios de los otros productos que compró: “En los choris estos en los que habrá 10 más o menos, gasté 10 euros y el fernet lo pagué 15 euros”.

Sin embargo, en los comentarios de la publicación se abrió el debate sobre el valor del costillar. “La pregunta es no lo que vale, cuánto te costo conseguir esa plata. Así funciona, el precio no importa nunca”, “Es caro, en Argentina lo pagas menos. Pero la diferencia está en el poder adquisitivo del salario”, “¿Cuántas horas de tu día te hicieron falta para facturar esos 100 euros? Porque obviamente en pasaje de moneda no se puede calcular jamás...”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Otros se dedicaron a cuestionar la veracidad. “Me causa gracia la gente que no le cree al pibe y dicen saber cuánto pesa un costillar solo con mirarlo, ¿qué tienen balanza ocular o qué?”, comentó una usuaria y el protagonista respondió: “Aparte en la etiqueta dice, ¿para qué voy a mentir? Dios mío”.

Es extranjero, se instaló en la Argentina y reveló cómo hizo para ganar 894 mil pesos en tres semanas

Un tiktoker planteó un desafío que atrapó a varios usuarios de la red social y sorprendió con la cantidad de dinero ganado: vender panchos para comprar un celular iPhone 14 Pro Max. Semana a semana, el joven actualizó cuánto dinero neto le ingresó para llegar a cumplir su meta y, creer o reventar, el resultado dejó a más de uno sin palabras.

Alejandro decidió mostrar cuánto tiempo le llevaría vender panchos para comprarse un teléfono celular de alta gama. “Primera semana vendiendo panchos para comprarme un iPhone 14 Pro Max”, señaló.

Un tiktoker decidió vender panchos para comprarse un Iphone

Y en el video mostró todo el efectivo que hizo durante siete días. “Dejando las ganancias netas, logré juntar 200 mil pesos”, explicó. En la segunda semana, llegó a 240 mil pesos y en la tercera 254 mil pesos.

Hasta que el ansiado día llegó. “Acompañame a comprar un iPhone 14 Pro Max en pesos argentinos y con el dólar a $500″, introdujo. Es que Alejandro logró juntar 890 mil pesos vendiendo panchos en un mes y con ese dinero se dirigió a un vendedor de Mercado Libre que tenía disponible el aparato en seis cuotas sin interés.

LA NACION