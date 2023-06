Conmoción en Estados Unidos: una pareja de italianos fue asesinada el día que celebraba sus bodas de oro

escuchar

Un asesinato múltiple perturbó el fin de semana a los miembros de la comunidad de Newton, en Massachusetts (Estados Unidos). Una pareja de ancianos que celebraba sus bodas de oro fue encontrada muerta en su casa en medio de una violenta escena.

Allí también encontraron el cuerpo de otro familiar. Según el relato de medio locales, Jill y Bruno D’Amore, una pareja de origen italiano de 73 y 74 años respectivamente, no se presentaron a la iglesia en la que se congregaban para renovar sus votos el domingo 25 de junio tras cumplir 50 años de casados.

Sobre las 10:15 a. m., ambos fueron encontrados muertos en su propia casa, junto a la madre de Jill, Lucia Arpino, de 97 años. Según las primeras versiones de las autoridades, murieron por traumatismos y heridas de arma blanca, indicó el Daily Mail.

“Eran italianos fantásticos que no lastimarían a nadie, y harían cualquier cosa por cualquiera”, dijo Jim Sbordone, teniente retirado del Departamento de Bomberos de Newton, al medio local The Boston Globe. “Este no es el tipo de cosas que suceden en el vecindario”, agregó.

Por el hecho fue arrestado Christopher Ferguson, un hombre que vivía en el mismo vecindario. La policía lo acusa principalmente del asesinato de Jill D’Amore luego de que la autopsia revelara que había sido asesinada. También afronta dos cargos por agresión y golpes con un arma peligrosa y robo en propiedad ajena, indicó la agencia AP.

Se prevé que también le imputen cargos por la muerte de Bruno D’Amore y Lucia Arpino, cuando salgan los resultados de sus autopsias. Además, se espera que Ferguson comparezca ante la corte en estos días.

Entre las pistas que tienen las autoridades, hay indicios de que ingresaron al sótano de manera forzada, recolectaron manchas de sangre, huellas digitales ensangrentadas y están cotejando una pisada encontrada en la escena con la de Ferguson.

”Esta clase de trabajo, esta clase de recopilación realmente obstinada de evidencia y procesamiento en este breve periodo de tiempo, en un intento tanto para determinar qué le ocurrió a estos familiares y también para restablecer una sensación de seguridad en esta comunidad… ha llevado a los cargos de esta tarde”, señalaron las autoridades.

