El influencer español provocó indignación por sus salidas en Buenos Aires después de llegar de un vuelo directo desde Madrid. Crédito: Instagram Pelayo Díaz

Pelayo Díaz, un famoso instagrammer español con más de un millón de seguidores, revolucionó las redes sociales cuando este lunes llegó a Buenos Aires desde Madrid y anduvo caminando por las calles de la ciudad sin respetar la obligada cuarenta que deben guardar todos los viajeros que provienen de países de riesgo.

El influencer está casado desde 2018 con el agente de relaciones públicas Andy McDougall , un argentino que, además, es dueño de la marca de ropa Malibú Outfitters. La pareja se reencontró en nuestra capital donde aprovecharon para pasear juntos.

Pelayo Díaz con su marido Andy McDougall. Crédito: Instagram Pelayo Díaz

Lo curioso del caso es que desde su llegada al aeropuerto de Barajas y hasta su arribo en nuestro país, Pelayo hizo un relato pormenorizado en sus stories de cómo se venía protegiendo del coronavirus con barbijos e intensos lavados de manos . Incluso se animó a cuestionar a aquellos que, según él, usaban máscaras inútiles para evitar los contagios. "Hay mascarillas de tres tipos: la uno, la dos y la tres. La dos y la tres te protegen de los virus, pero la uno son como las que usan en las clínicas y no te protegen de nada. Además la gente se las pone, se las quita, las toca. Si te pones la mascarilla no puedes andar con ella para arriba y para abajo porque entonces la contaminas. De hecho, las de tipo uno no te protegen de nada y son las que llevan la mayoría de las personas. Las que protegen son así.", explicó señalando su propio barbijo.

Sin embargo, todos los recaudos desaparecieron al llegar a nuestro país donde fue criticado duramente en Twitter por su actitud irresponsable . Entre los usuarios que desaprobaron su comportamiento, Luis Corbacho, periodista editor de la revista El Planeta Urbano , escribió en un tuit "Hay que encerrar ya a @princepelayo".

Y como para empeorar las cosas, Pelayo y Andy viajaron juntos a Punta del Este, Uruguay -uno de los pocos países del mundo que no tiene contagiados por el virus aún-, con motivo del casamiento de una pareja de amigos. Allí se enteraron del aluvión de críticas que recibieron vía redes sociales y los dos publicaron en sus respectivas cuentas una aclaración para justificar sus salidas en Buenos Aires .

"Cuando viajé el pasado lunes a Buenos Aires desde Madrid las cosas no estaban tan complicadas como ahora, ni se habían tomado las decisiones de cuarentena, ni nadie nos dio información de cómo actuar en caso de viajar" , empezó explicando y continuó diciendo: "Todos tenemos una responsabilidad social, así que ayer Andy y yo decidimos no asistir a la boda de nuestros amigos. Me da mucha pena y me entristece perderme ese momento tan especial pero dada la gravedad del asunto creo que tengo que ser responsable evitando las aglomeraciones, el contacto con la gente en general y proteger a los demás y a nosotros mismos".

Después de una descripción de las precauciones que tomó durante el vuelo que lo trajo al hemisferio sur, Pelayo hizo alusión a sus detractores y terminó el mensaje diciendo que "es importante que todos nos tratemos con educación y respeto".