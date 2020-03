Se llama Elvis Francoise y trabaja en la Clínica Mayo. Su versión de Imagine fue vista más de dos millones de veces. Crédito: Instagram Elvis Francois

27 de marzo de 2020

El coronavirus ha generado que los virales de ánimo y de fraternidad estén a la orden del día. El pasado lunes 23 de marzo, el cirujano ortopédico Elvis Francois de la Clínica Mayo, ubicada en Minnesota, Estados Unidos, publicó una versión del tema "Imagine" de John Lennon en sus cuentas de Instagram y Facebook. La repercusión fue un éxito . El video ya fue visto por más de dos millones de personas.

"Hoy una pandemia nos une a todos. En los próximos meses se evaluará el funcionamiento de nuestro sistema de atención médica. Muchas vidas se perderán. El personal de salud trabajará bajo mucho estrés para salvar las vidas de miles de personas. Pero cuando los tiempos son tan oscuros no hay nada que brille más que el espíritu humano. Hay algo hermoso en la lucha colectiva ", escribió en el posteo que fue compartido más de 200 mil veces.

Si bien el médico viene cantando desde hace dos años frente a la pantalla de su celular, la pandemia lo ha convertido en un fenómeno que conmueve a las personas y les levanta el ánimo en medio de los tiempos difíciles que atraviesa la humanidad.

Francois está terminando su residencia de cinco años en la prestigiosa Clínica Mayo donde suele cantar en los pasillos y salone s a viva voz con su amigo y compañero William Robinson, que aparece tocando el piano en el video de "Imagine".

Entrevistado en vivo en el programa de televisión Today, el médico de 34 años habló sobre el poder reconfortante de la música y entonó las frases de otra canción, Lean on me, un clásico de Bill Withers. "Me sorprendió lo que pasó con "Imagine". El mundo está pasando por un momento muy difícil y es increíble poder hacer algo para que la gente se sienta un poco mejor ", dijo y agregó que percibe una enorme ansiedad e incertidumbre en las personas, pero que "lo más hermoso es ver a todos unidos por una causa común".

Aparentemente Francois estaba destinado a ser un cantante talentoso ya que su madre le puso Elvis porque era una fanática del artista. La voz es un regalo natural que solo ejercitó cantando en grupos de iglesia. Con más de 82.000 casos confirmados, Estados Unidos se convirtió en el país con el mayor número de contagiados por el coronavirus.