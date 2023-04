Cosechaban soja y se percataron de algo que los dejó atónitos: “No hay que llevárselo”

escuchar

En un panorama hostil por la sequía en el campo, los contratistas rurales continúan cosechando soja en medio del campo durante horas para seguir con la producción diaria. En la zona de Rawson, provincia de Buenos Aires, un hecho llamó poderosamente la atención de los productores que en mitad de una gran hectárea encontraron un cachorro de puma suelto, algo que los sorprendió por completo.

Cosechaban soja y se percataron de algo que los dejó atónitos

Luego de viralizarse el video, Alejandro Morici, encargado de la Reserva Educativa Municipal “Bajo de Bordenave”, explicó al medio Agrofy News cómo fue el momento de ver a este pequeño animal y su reacción en plena jornada laboral: “El mismo fue liberado en el monte cercano. Esta es la forma correcta de proceder en estos casos”.

Habituados a situaciones de esta índole, Morici explicó, brevemente, cómo se procede en este tipo de casos ante una potencial amenaza del animal en cuestión: “La madre lo llama y él va o sino lo busca ella. Nunca hay que llevárselo con uno. Son silvestres y solos entre ellos se encuentran, incluso si fueran más pequeños, con ojos cerrados y casi sin caminar, hay que dejarlos en el lugar. La madre siempre los encuentra”, sintetizó.

El cachorro de un puma que fue rescatado en el medio del campo

Considerado como un naturalista de campo e investigador independiente, Morici, quien también se desempeña como docente en una escuela primaria de la Fundación Azara, culminó sobre el rescate: “Eran dos, la madre se refugió en un monte cercano al ver las máquinas trabajando”.

Le quisieron comprar a su fiel perrita por US$100 y su respuesta se volvió viral

También por redes sociales, las historias de los animales suelen ser muy aceptadas por el público, más cuando traen consigo un fuerte componente emocional. Así fue como en Colombia, un hombre de 72 años fue seducido por otra persona que le quiso comprar a su perrita por US$ 100.

Este hombre, quien trabaja como reciclador junto con su mascota, tomó la determinación de rechazar terminantemente la oferta y dio sus motivos: “¿Cómo está? Buenas tardes, amigo, ¿no vende el perrito?”, fue el inicio de la conversación. La respuesta negativa, tajante, sorprendió a quien ofertó el dinero: “Es que el dinero no me acompaña, el dinero se va. La plata no me cuida, la plata no me sigue, no me pide quesito. Ella me pide quesito”.

La conmovedora respuesta del hombre que se viralizó en las redes

Llamada Muñeca Brava, esta perrita es fiel compañera de este hombre, que camina por las calles en busca de oportunidades para reciclar objetivos y sacar un provecho económico sobre ello. Con un fuerte lazo sentimental, él comentó cómo la encontró en la calle y adoptó: “Era puro piojo de gallina, fui y le compré un jabón, y la bañé. Ella sigue gorda”, relató.

Por último, ante la pregunta del medio local, el protagonista de esta historia aseguró que vive en la calle con Muñeca Brava y otras mascotas más que son su fiel compañía. “Tengo tres perritos más, que son los hijos de ella”, cerró.

LA NACION