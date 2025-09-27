COTO cumple 55 años y lanza un sorteo con Rodrigo De Paul como protagonista

COTO celebra sus 55 años con un sorteo que ofrecerá a los clientes la posibilidad de ganar un año de compras gratis y, al mismo tiempo, colaborar con entidades benéficas. La iniciativa estará vigente desde el 25 de septiembre hasta el 4 de noviembre de 2025 en sucursales adheridas.

Cada $5.000 en compras equivalen a una oportunidad de participar. Los productos identificados con el logo “EXTRA CHANCE” suman una chance adicional. Los miembros de Comunidad COTO duplican sus oportunidades, mientras que quienes realicen compras a través de COTO Digital triplican sus chances.

Durante el mes aniversario, la compañía ofrecerá promociones en marcas líderes y descuentos con tarjetas bancarias, billeteras electrónicas y la Comunidad COTO.

Rodrigo De Paul protagoniza la campaña por el aniversario de COTO.

La campaña del sorteo incluirá un spot con el futbolista Rodrigo De Paul y contará con difusión en televisión, radio, medios gráficos, plataformas digitales, redes sociales y en las sucursales.

COTO advirtió sobre posibles fraudes: los ganadores recibirán su premio mediante una tarjeta física entregada personalmente, sin solicitar datos bancarios ni claves personales. Para consultas, la empresa habilitó el número 0800-888-4848 (FONOCOTO).

Las novedades sobre el sorteo se podrán seguir en Instagram (@coto_ar), TikTok (@coto_arg) y en el canal de WhatsApp COTO.

