LA NACION
Content LAB para COTO
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

COTO cumple 55 años y lanza un sorteo con Rodrigo De Paul como protagonista

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Rodrigo De Paul protagoniza la campaña por el aniversario de COTO.
Rodrigo De Paul protagoniza la campaña por el aniversario de COTO.

COTO celebra sus 55 años con un sorteo que ofrecerá a los clientes la posibilidad de ganar un año de compras gratis y, al mismo tiempo, colaborar con entidades benéficas. La iniciativa estará vigente desde el 25 de septiembre hasta el 4 de noviembre de 2025 en sucursales adheridas.

Cada $5.000 en compras equivalen a una oportunidad de participar. Los productos identificados con el logo “EXTRA CHANCE” suman una chance adicional. Los miembros de Comunidad COTO duplican sus oportunidades, mientras que quienes realicen compras a través de COTO Digital triplican sus chances.

Durante el mes aniversario, la compañía ofrecerá promociones en marcas líderes y descuentos con tarjetas bancarias, billeteras electrónicas y la Comunidad COTO.

Rodrigo De Paul protagoniza la campaña por el aniversario de COTO.
Rodrigo De Paul protagoniza la campaña por el aniversario de COTO.

La campaña del sorteo incluirá un spot con el futbolista Rodrigo De Paul y contará con difusión en televisión, radio, medios gráficos, plataformas digitales, redes sociales y en las sucursales.

COTO advirtió sobre posibles fraudes: los ganadores recibirán su premio mediante una tarjeta física entregada personalmente, sin solicitar datos bancarios ni claves personales. Para consultas, la empresa habilitó el número 0800-888-4848 (FONOCOTO).

Las novedades sobre el sorteo se podrán seguir en Instagram (@coto_ar), TikTok (@coto_arg) y en el canal de WhatsApp COTO.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION
Más leídas de Lifestyle
  1. Por qué se celebra hoy el Día del Empleado de Comercio y para quiénes es feriado
    1

    Día del Empleado de Comercio: por qué se celebra hoy y para quiénes es feriado

  2. José Antonio Viera-Gallo, embajador de Chile: de su particular carrera política a la pasión por Buenos Aires
    2

    José Antonio Viera-Gallo, embajador de Chile: de su particular carrera política a la pasión por Buenos Aires

  3. Por qué se celebra hoy el Día del Turismo
    3

    Efemérides del 27 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

  4. Estuvo casada nueve años con el fantasma de un pirata, pero nunca imaginó lo que podría pasar
    4

    Estuvo casada nueve años con el fantasma de un pirata, pero nunca imaginó lo que podría pasar

Cargando banners ...