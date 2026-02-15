Por qué recomiendan quemar un diente de ajo sobre la hornalla

Quemar un diente de ajo sobre la hornalla es un truco hogareño que, aunque es poco conocido, brinda múltiples beneficios para el hogar. Más allá de su uso habitual en la cocina, esta hortaliza puede convertirse en un aliado simple y accesible para aromatizar espacios, neutralizar malos olores y mantener alejados a ciertos insectos sin necesidad de recurrir a productos industriales.

El ajo forma parte de la dieta diaria en muchos hogares, pero sus aplicaciones van mucho más allá de lo estrictamente gastronómico. Una práctica sencilla consiste en colocar un diente de ajo directamente sobre la hornalla encendida a fuego bajo. Al entrar en contacto con el calor, el ajo libera un aroma intenso que se esparce rápidamente por el ambiente y que genera distintos efectos beneficiosos dentro de la casa. Se trata de un método económico, natural y fácil de implementar, ideal para quienes buscan alternativas ecológicas y soluciones caseras.

El ajo sirve como un repelente natural de mosquitos (Foto: Freepik)

Cuando el ajo se calienta, su olor actúa como un repelente natural de mosquitos y otros insectos voladores, especialmente en espacios cerrados. Estos insectos suelen resultar muy sensibles a los aromas fuertes, por lo que tienden a alejarse del lugar. Además, el ajo ayuda a mejorar el aire de la habitación, ya que puede neutralizar ciertos olores desagradables, como los que son generados por la humedad, la comida quemada o la falta de ventilación. En ese sentido, contribuye a que los espacios se sientan más frescos y limpios.

Aplicar este método es muy simple y no requiere de ningún material. Primero, se debe aplastar una cabeza de ajo para separar los dientes. Luego, se coloca uno de ellos directamente sobre la hornalla. A continuación, se enciende el fuego a una intensidad baja. Con el calor, el ajo comenzará a liberar su aroma característico, que se dispersará por el ambiente. Este procedimiento resulta especialmente útil en días húmedos o lluviosos, cuando suelen intensificarse los olores y aumentar la presencia de insectos dentro del hogar.

El ajo tiene usos más allá de la gastronomía

Para que el truco sea seguro y efectivo, conviene tener en cuenta algunas precauciones. Es fundamental no dejar el ajo al fuego sin supervisión, ya que podría quemarse o generar humo. Siempre se debe utilizar una llama baja para evitar que el olor se vuelva desagradable. En el caso de cocinas eléctricas o vitrocerámicas, lo ideal es colocar el diente de ajo dentro de una sartén o cacerola sin aceite y calentar a temperatura mínima. Si el aroma resulta demasiado intenso, se recomienda apagar la hornalla y retirar el ajo de inmediato.

Este método hogareño puede realizarse una o dos veces por semana, según las necesidades del hogar. Es especialmente efectivo en épocas de calor, humedad o lluvias, momentos en los que los mosquitos y los olores fuertes suelen aparecer con mayor frecuencia. También puede aplicarse antes de ir a dormir, para mantener los ambientes más agradables durante la noche. No es necesario repetirlo todos los días: con unos pocos minutos de calor, el ajo libera el aroma suficiente para cumplir su función sin saturar el espacio.