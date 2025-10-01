Cuáles son los “snacks de la longevidad” que aportan magnesio, vitamina D y Omega-3, según una biomédica de California

Rhonda Patrick, biomédica reconocida en California, explicó cuáles son los nutrientes clave para un envejecimiento saludable. Según la especialista, el magnesio, la vitamina D y los ácidos grasos Omega-3 cumplen un papel esencial para reducir la mortalidad y mejorar la salud a largo plazo. Además, señaló que incorporarlos en la alimentación diaria, junto con rutinas de ejercicio, puede ser la mejor fórmula para potenciar la longevidad.

La importancia de la vitamina D, según una biomédica de California: sol, suplementos y controles

En un video publicado en su canal de Youtube FoundMyFitness, donde reúne más de 700 mil suscriptores, Patrick subrayó que la deficiencia de vitamina D es una de las más extendidas en la población. Sin embargo, aclaró que esta situación se resuelve de un modo sencillo y sin esfuerzo. “Es algo que normalmente producimos en nuestra piel a partir del sol”, precisó. Por eso, aconsejó exponerse a la luz solar.

De todos modos, advirtió que, por el modo de vida actual, las personas ya no pasan suficiente tiempo al aire libre y “no producen suficiente vitamina D”. Según consideró, la deficiencia es común porque las la sociedad está “dentro de sus cubículos, en oficinas con computadoras”. "No pasamos tanto tiempo fuera“, insistió.

Pero esa no es la única razón. El proceso se vuelve más ineficiente con la edad (una persona de 70 años produce solo el 25% de lo que producía a los 20), por el color de la piel (melanina) y también por el uso de protector solar, que bloquea la radiación UVB necesaria para la síntesis de Vitamina D3 en la piel.

Ante este escenario, aconsejó que “tomar un suplemento de vitamina D es una de las cosas más fáciles de hacer”, al tiempo que remarcó que es ”uno de los más baratos y sencillos de tomar”.

Por otro lado, sugirió controlar los niveles en sangre de esta vitamina para evaluar si el suplemento funciona. “Medir los niveles de vitamina D antes y después es muy importante”, enfatizó.

Rhonda aconseja tomar sol para obtener Vitamina D y tomar un suplemento cuando eso no es suficiente Facebook: FoundMyFitness

Cómo incorporar magnesio y por qué es tan importante: hojas verdes, frutos secos y avena

La biomédica destacó que el magnesio es indispensable para la reparación del ADN y la función enzimática. “Se encuentra en el centro de una molécula de clorofila, que es la que les da a las plantas su color verde. Así que el magnesio es alto en verduras de hoja verde oscuro”, explicó.

En tanto, comentó que la mayoría de las personas no consume las porciones necesarias de vegetales ni de otros alimentos ricos en este mineral. “Las almendras y la avena son otras grandes fuentes de magnesio”, agregó.

Asimismo, brindó ejemplos de su propia dieta, con productos que contienen magnesio: “Esta mañana, tomé un batido con un poco de col rizada cocida. Tenía un poco de acelga. Tenía un par de fresas y arándanos congelados y palta. Así que estaba recibiendo una dosis de magnesio con mi desayuno”.

Fuentes de omega-3: semillas, nueces, pescado y algas

Los ácidos grasos omega-3 también forman parte de los nutrientes asociados a la longevidad. Según explicó la especialista californiana, existen fuentes vegetales, como el ácido alfa linoleico (ALA, por sus siglas en inglés) presente en semillas de lino o nueces, y también marinas, como el salmón, la caballa, las sardinas y las algas.

Patrick también mencionó la suplementación como alternativa: “Hubo algunos estudios que muestran que 1,5 a dos gramos al día de omega-3 suplementario pueden llevar a las personas de un índice del 4% al 8%”.

Ejercicio, el aliado clave para la longevidad Facebook: FoundMyFitness

Ejercicio: el “medicamento antienvejecimiento” más poderoso

Si bien la biomédica remarcó que los nutrientes son importantes, afirmó que la actividad física es la intervención más potente contra el envejecimiento. “El ejercicio es probablemente lo más importante, independientemente de cualquier otra cosa. Ningún medicamento antienvejecimiento va a ser mejor que lo que el ejercicio puede hacer en este momento”, resaltó.

Por ello, recomendó la estrategia conocida como Actividad Física Vigorosa Intermitente de Estilo de Vida (Vilpa, por sus siglas en inglés), que consiste en pequeños intervalos de actividad intensa durante el día.

“Un minuto de burpees, ir a correr por la calle y volver o hacer un sprint en pendiente. Algo que sea tan corto, pero intenso, y luego simplemente vuelves a lo que sea que estés haciendo”, recomendó.

Según Patrick, realizar estas rutinas “uno a tres minutos, tres veces al día” reduce entre un 30% y un 40% la mortalidad por todas las causas.