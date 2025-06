Cuando el lujo se convierte en experiencia: la apertura de una nueva tienda que lleva el universo de la belleza a otro nivel

Hace cuatro décadas nacía en Rosario una empresa de perfumería y cosmética. Con el pasar de los años, el negocio comenzó a crecer y hoy en día cuenta con 50 tiendas en todo el país.

Un recorrido por el nuevo local de Juleriaque en Rosario.

En el marco del 40 aniversario, Juleriaque anuncia la apertura de un nuevo espacio en Córdoba 1351, ubicado en pleno corazón de Rosario. El local tiene 1.200 metros cuadrados y reúne perfumería, moda, deco, marroquinería y café de especialidad.

Se trata de un nuevo estándar de lujo y belleza en Argentina que propone una experiencia de compra elevada, donde cada detalle está diseñado para despertar los sentidos y disfrutar los productos de una manera plenamente sensorial.

En todos los detalles: la propuesta 360 del Mainstore de Juleriaque

Perfumería. No es una novedad que en Juleriaque convivan todos los mundos de la belleza y aquellos productos que nos hacen sentir bien. Para las fanáticas de los aromas, el maquillaje, el skincare y el haircare, la nueva tienda reúne los productos más exclusivos del mercado. Ya sea para comprar un regalo o hacerse un auto mimo, es el lugar ideal para encontrar lo que estás buscando.

HOME. Un espacio dedicado al diseño y la decoración, pensado para transformar lo cotidiano en extraordinario.

Marroquinería en Juleriaque.

Marroquinería. Un universo de formas, texturas y materiales que elevan el accesorio a pieza de diseño.

Moda she. El universo de la moda también pisa fuerte en Córdoba 1351. El espacio SHE redobla la apuesta con marcas elite como Jazmín Chebar, Ginebra, María Cher, Natalia Antolín, Ay Not Dead, Las Pepas, Mija, Garza Lobos y The Ann Wagner.

El espacio Moda she en la nueva tienda de Juleriaque.

She caffé. La experiencia llega a otro nivel con un espacio de café de especialidad, que propone una pausa y momento de disfrute. La idea es que la experiencia de compra esté lejos de generar estrés y confusión, sino que el cliente sea el protagonista y tenga la oportunidad de relajar, desconectar y pasarla bien.

Diseño. Este punto refleja el ADN de la marca. A simple vista Juleriaque desea transmitir elegancia, lujo y buen gusto. El estudio Montes-Iturrioz lo logró a través de materiales nobles, diseño y escenografía.

La apertura del mainstore se convierte en un hito en la historia de Juleriaque que demuestra su apuesta por consolidar su posición en el segmento más alto y redefinir la forma en que se vive el lifestyle de lujo en el país.

