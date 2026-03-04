El equinoccio de otoño es el evento astronómico que marca el cambio de estación del verano a otra que se caracteriza por temperaturas más frías y el cambio del color de las hojas de los árboles. Normalmente se asocia con el 21 de marzo, pero esta fecha puede variar año a año.

Se trata del momento en que los rayos del sol inciden perpendicularmente sobre la línea del ecuador. Esto produce que el día y la noche tengan exactamente la misma duración, además de marcar el inicio del otoño.

El otoño arranca con el equinoccio Shutterstock

Cuándo es el equinoccio de otoño 2026

De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio de otoño en 2026 ocurre en el mes de marzo. Precisamente, se dará el día 20 a las 11.46 de la Hora Oficial Argentina (HOA). Este marca el final del verano en nuestro país y en el resto del hemisferio sur.

Desde ese momento, la nueva estación se prolongará hasta el 21 de junio, fecha en que está previsto el inicio del invierno este año.

¿Cómo estará el tiempo durante el otoño 2026 en la Argentina?

A fines de febrero, el Servicio Metorológico Nacional (SMN) publicó el “Pronóstico Climático Trimestral” de marzo, abril y marzo de 2026. Este documento adelanta cómo estará el tiempo en los próximos tres meses, por lo que permite saber qué esperar para el otoño.

Se esperan temperaturas normales o superiores a las normales en todo el país durante el otoño 2026 SMN

Se prevén lluvias por debajo de lo normal en gran parte de Cuyo, Córdoba y oeste de Santa Fe. Mientras que el NOA y el extremo sur de Patagonia tendrían un trimestre más lluvioso.

En cuanto a las temperaturas, se esperan valores normales a superiores a los normales para la época en todo el país.

¿Qué es el equinoccio?

Existen, a lo largo del año, dos equinoccios: el de primavera y el del otoño. Ellos marcan el comienzo de estas dos estaciones de manera contrapuesta en ambos hemisferios. Mientras en el norte en marzo comienza la primavera, mientras que en el sur inicia el otoño. Y en septiembre, el equinoccio marca lo contrario: primavera para el sur y otoño para el norte.

La explicación de la llegada de los equinoccios, por National Geographic

La palabra equinoccio proviene del latín y significa “noche igual”: es el momento del año en el que el Sol se encuentra directamente sobre el ecuador terrestre, lo que produce un fenómeno en el que el día y la noche tienen exactamente la misma duración.

Este fenómeno hace que la línea que divide las zonas del día y de la noche, llamada terminador, pase por los polos norte y sur del planeta. Esto produce que el Sol proyecte sobre cada punto del planeta la misma cantidad de horas de luz que de sombra durante un día, dos veces por año, al inicio del otoño y de la primavera.

¿Cuál es la diferencia entre el equinoccio y el solsticio?

Estos son dos eventos astronómicos diferentes que marcan el cambio de estación en nuestro planeta. La principal diferencia radica en la posición del Sol respecto al ecuador y en la duración del día y la noche.

En el equinoccio, el Sol se alinea directamente sobre el ecuador, lo que hace que el día y la noche tengan la misma duración (alrededor de 12 horas) en todo el planeta. Este fenómeno ocurre en marzo y en septiembre.

Los solsticios son los momentos en los que el Sol alcanza la máxima declinación norte o sur con respecto al ecuador terrestre (Fuente: FCAGLP)

Por su parte, el solsticio marca la llegada del verano y el invierno. En este caso, el Sol alcanza su máxima distancia del ecuador, ya sea hacia el norte (en junio) o hacia el sur (en diciembre). Esto genera el día más largo o más corto del año, según el hemisferio. También provoca días más largos en verano y más cortos en invierno.