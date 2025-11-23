Aceite de oliva como desmaquillante: ¿funciona o daña la piel?

El método con el que te desmaquillas influye en las condiciones que amanece tu piel al día siguiente. Cuando los productos de skincare causan resequedad o una apariencia opaca, lo primero que queremos es buscar algo que recupere su brillo.

Es aquí cuando aparece el aceite de oliva extra virgen, producto que se convirtió en un ingrediente popular dentro de diversos remedios, mascarillas y desmaquillantes caseros.

Pero debés saber que, así como puede ofrecer beneficios para el cutis, también tiene que usarse con precaución.

¿Qué beneficios tiene el aceite de oliva para la piel?

Para el uso cosmético, el aceite de oliva destaca por su combinación de vitaminas A, D, E y K, además de antioxidantes que protegen la piel de la contaminación. Según el portal especializado Medical News Today, su fórmula ayuda a hidratar el rostro mientras remueve los restos del maquillaje, especialmente aquellos waterproof o a prueba de agua.

El aceite de oliva no solo es un aliado de la cocina (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Pero más allá, cuenta con un poder humectante que refuerza la barrera cutánea y reduce la sensación de estiramiento, efecto que habitualmente aparece después de desmaquillarse. Así que puede ser un buen producto para finalizar la rutina nocturna.

Además, cuando su fórmula penetra la piel, puede ayudar a mejorar la elasticidad de la dermis y a combatir el aspecto opaco.

Sin embargo, no se recomienda utilizarlo en pieles grasas o muy sensibles, ya que existe el riesgo de obstruir los poros y provocar brotes de acné o generar irritación, señalan los expertos de Cleveland Clinic.

¿Cómo desmaquillarse con aceite de oliva?

Recordá que el uso de aceites como desmaquillantes no se recomienda en la zona de los ojos. Es mejor remover las sombras, delineadores y máscara de pestañas con un producto especial.

En el resto de la cara, el aceite de oliva debe aplicarse en un algodón o pad; posteriormente, se pasa con movimientos suaves desde la frente hacia las mejillas y el mentón. Esta técnica evita la fricción y efectos secundarios como el enrojecimiento.

El aceite de oliva debe aplicarse en un algodón o pad, evitando la zona de los ojos Ana Lukenda - Freepik

Una vez que hayas retirado todo el maquillaje, lavá tu rostro con un limpiador para eliminar cualquier rastro de grasa y evitar la obstrucción de los poros.

¿Cómo hacer un desmaquillante casero con aceite de oliva?

Otra manera de utilizar el aceite de oliva en la piel es combinarlo con aloe vera para crear un desmaquillante casero. Este gel es rico en compuesto regenerativos y antiinflamatorios, vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, calcio, magnesio, potasio, sodio, zinc y cromo.

Sus nutrientes contribuyen a la cicatrización, a reducir el enrojecimiento y hasta a combatir el envejecimiento prematuro, esto de acuerdo con un artículo de la revista médica Túa Saúde. Así que complementa la acción del aceite de oliva al momento de retirar los cosméticos.

¿Cómo hacer este desmaquillante casero? En un recipiente, combiná partes iguales de aloe vera y aceite de oliva; mezcla hasta obtener una textura homogénea. Una vez listo, aplicalo en un algodón o pad y pasalo por tu cara (no en el contorno de los ojos).

Conservá tu desmaquillante casero en la heladera para prolongar su vida útil. Y no olvides finalizar tu rutina enjuagando los residuos con un limpiador suave y agua tibia.