Antonio Escribano Zafra, nutricionista: “El huevo es imprescindible para el cerebro; uno al día, cinco a la semana”

Desde hace unos años, el huevo ya no es más que un simple alimento para cocinar. Además de ser el protagonista de las rutinas matutinas, se convirtió en un superalimento de referencia para quienes buscan salud y longevidad. Tras décadas a la sombra de mitos nutricionales, hoy la ciencia lo rescata como una pieza clave en nuestra dieta.

Desde hace unos años, el huevo ya no es más que un simple alimento para cocinar. Además de ser el protagonista de las rutinas matutinas, se convirtió en un superalimento de referencia para quienes buscan salud y longevidad Foto ilustrativa: PIXABAY

Antonio Escribano Zafra, el especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Centro de Andalucía, reconocido por ser el encargado de diseñar el plan nutricional para los actores de La sociedad de la nieve, recurrió a su perfil de Instagram para referirse al mito de que los huevos suben el colesterol. “Eso era un mito de hace muchísimo tiempo. No solamente no suben el colesterol, sino que tienen algo que nos hace falta, la colina”, aseguró.

Y explicó: “Es imprescindible para el funcionamiento del cerebro. Un huevo al día, por lo menos cinco a la semana, es recomendable”.

El doctor Escribano sorprendió al revelar un dato crucial sobre el huevo (Foto: Captura Instagram/@drantonioescribanozafra)

Las palabras del especialista reflejan los resultados de estudios publicados en PubMed, los cuales señalan que, para la mayoría de las personas, su consumo no incrementa los niveles de LDL, conocido como “colesterol malo”. De hecho, algunos estudios sugieren que pueden aumentar los niveles de HDL, el llamado “colesterol bueno”, que ayuda a proteger el corazón.

Sin embargo, existen algunas excepciones. Según otro estudio publicado en PubMed, en personas con ciertas condiciones, como diabetes o hipercolesterolemia familiar, el consumo elevado puede aumentar el riesgo de problemas cardíacos. En estos casos, es recomendable limitar la ingesta a no más de cuatro o cinco unidades por semana.

Además de su aporte de proteínas, el huevo es una excelente fuente de vitaminas como la vitamina D, que contribuye a la salud ósea, y el selenio, un mineral con propiedades antioxidantes que ayuda a proteger el organismo del daño celular. Este superalimento también es una fuente importante de colina, un nutriente esencial para la función cerebral, el metabolismo y la salud hepática. En estudios de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), se descubrió que la colina puede tener un papel fundamental en el desarrollo cognitivo y la prevención de enfermedades neurológicas.

Los huevos son un alimento clave para arrancar el día (Foto: Freepik)

Los valores nutricionales del huevo

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), por cada 50 gramos, el huevo aporta:

77 calorías

6,3 gramos de proteína

5,3 gramos de grasa

212 mg de colesterol

Vitaminas y minerales como vitamina A, B2, B12, y selenio

Otro de los mitos sobre alimentación que desmintió el Dr. Antonio Escribano

¿Copa de vino al día, sí o no?

En la misma publicación, Escribano aseguró que pese a que la frase “tomar una copa de vino al día se dijo toda la vida”, “Alguna gente lo puede tomar porque lo tolera bien, pero lo mejor es ninguna”. “Realmente el vino en ningún momento es bueno”, aseveró.

¿Pan integral o pan blanco?

“Lo único que tiene el pan integral es más fibra porque tiene más íntegra la cascarilla, que contiene el trigo. Por lo demás tiene las mismas calorías y simplemente mejora la evacuación intestinal por esa fibra”, comentó el especialista.

Vitamina C y Defensas:

“Tomada regularmente... genera un incremento de las defensas. No es que lo prevenga, pero por lo menos lo combate mejor”, comentó Escribano.

El riesgo de las cenas abundantes

En cuanto a comer pesado a la noche, cerró: “El organismo por la noche entra en reposo... la gente que cena mucho por la noche y no come tanto durante el día, engorda más”.