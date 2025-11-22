¿Arrancarse las canas hace que salgan más? La explicación de un dermatólogo ante esta creencia popular

Las canas son un producto del envejecimiento que aparecen como cabellos de color gris o blanco. Según especialistas, factores genéticos pueden influir en su irrupción temprana. En relación con esto, la ciencia descubrió que las canas salen cuando las células madres disminuyen y reducen la producción de melanocitos. Estos son los responsables de producir melatonina, que es lo que le da el color al cabello.

A pesar de que se suele ver gris o blanco, en realidad es un cabello sin pigmentos. Su aparición se suele dar con el envejecimiento, pero también se debe a otros factores como el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la carencia de vitaminas y la genética.

Arrancarse una cana puede irritar la piel del cuero cabelludo (Foto: Pexels)

Justamente, estudios realizados en los últimos años asocian la irrupción de canas con el estrés crónico, que puede afectar el metabolismo corporal y causar cambios hormonales en las personas. Asimismo, algunas enfermedades como la neurofibromatosis, el hipotiroidismo, la anemia, el síndrome de Griscelli o el vitíligo también pueden producir la aparición temprana de canas.

Cuando aparecen, muchas personas prefieren arrancarlas de raíz desde el momento. Sin embargo, el dermatólogo francés Ramon Grimalt explicó en su cuenta de Instagram que arrancarlas no hará que aparezcan menos o más. Según el experto, “seguirán saliendo al mismo ritmo”, y su aparición “no depende de si las sacamos, si las dejamos, si nos las pintamos, si las observamos”.

La opción segura: los especialistas sugieren cortarlas o teñirlas en vez de arrancarlas Foto: Pexels

En esa misma línea, la reconocida dermatóloga española Marta García-Legaz, señaló que arrancar una cana solo elimina un folículo del cabello y las células pigmentarias ya se perdieron, por lo tanto, los cabellos nuevos que salgan también serán blancos. “Al tirar del cabello puedes dañar el folículo y causar inflamación o heridas en el cuero cabelludo”, indicó la especialista.

Por todo lo antes mencionado, se puede decir que no es recomendable tirar del cabello o arrancar canas como una solución a largo plazo. Las personas que desean eliminarlas, pueden cortarlas o teñirlas a su gusto.

*Por Silvia Contreras Rodelo