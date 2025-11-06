¿Gripe o resfrío? un experto explicó por qué cada vez hay más casos en primavera

Pese a que son más típicos durante el invierno, crecen las consultas por estos cuadros en los consultorios médicos; las razones por las que se dan y cómo prevenirlos
Pese a que los dos cuadros, gripe y resfrío, están asociados más con el invierno y el frío, en el avance de esta primavera se registran cada vez más casos del primero, lejos de todo pronóstico.
El médico Jorge Tartaglione enumeró en LN+ las razones por las que esto ocurre, que además coincide con las alergias típicas de estación y el último tramo del año. “Hay una gran circulación de virus”, sostuvo el especialista.
Además de los virus en sí, explicó Tartaglione, hay que sumarle a este contexto los cambios frecuentes de temperatura, el volver a prender los aires acondicionados y los cuadros de alergia con el “polen por todos lados”.
El médico ahondó un poco más y habló de un síndrome común durante esta época, conocido como “astenia primaveral”, que está vinculado al cansancio físico y mental producto de los cambios de estación, el aumento de la luz, la temperatura y los horarios.
A todas estas razones Tartaglione le agregó la falta de sueño, que aumenta de por sí el cansancio que pueden estar experimentando varias personas de cara a fin de año y que derivan en alguno de estos cuadros.
Sin embargo, hizo hincapié en la gripe y retomó un consejo que dejó el paso de la pandemia y quedó instalado, casi como el covid: “Quedate en casa, por vos y por los otros”
