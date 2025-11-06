¿Gripe o resfrío? un experto explicó por qué cada vez hay más casos en primavera

Pese a que los dos cuadros, gripe y resfrío, están asociados más con el invierno y el frío, en el avance de esta primavera se registran cada vez más casos del primero, lejos de todo pronóstico.

El médico Jorge Tartaglione enumeró en LN+ las razones por las que esto ocurre, que además coincide con las alergias típicas de estación y el último tramo del año. “Hay una gran circulación de virus”, sostuvo el especialista.

Crecen los casos de gripe en la Argentina

Además de los virus en sí, explicó Tartaglione, hay que sumarle a este contexto los cambios frecuentes de temperatura, el volver a prender los aires acondicionados y los cuadros de alergia con el “polen por todos lados”.

El médico ahondó un poco más y habló de un síndrome común durante esta época, conocido como “astenia primaveral”, que está vinculado al cansancio físico y mental producto de los cambios de estación, el aumento de la luz, la temperatura y los horarios.

A todas estas razones Tartaglione le agregó la falta de sueño, que aumenta de por sí el cansancio que pueden estar experimentando varias personas de cara a fin de año y que derivan en alguno de estos cuadros.

Sin embargo, hizo hincapié en la gripe y retomó un consejo que dejó el paso de la pandemia y quedó instalado, casi como el covid: “Quedate en casa, por vos y por los otros”