¿Calambres en las piernas? El té para tomar a la noche y evitar dolores

El sistema circulatorio envía sangre, oxígeno y nutrientes al organismo, pero la reducción del flujo hacia una zona específica suele derivar en malestar físico. Especialistas aconsejan la adopción de rutinas preventivas y el consumo nocturno de té de canela, una infusión con propiedades antiinflamatorias capaz de favorecer el movimiento sanguíneo y la relajación muscular.

El té que mejora la circulación de la sangre

El té de canela promueve el movimiento de la sangre cuando es consumido por la noche. Esta especia, rica en antioxidantes con propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y anticancerígenas, actúa como hipolipemiante y reduce enfermedades cardiovasculares. Su uso es frecuente para dar sabor a platos salados y postres, aunque su consumo en bebidas calientes resulta habitual.

El sitio WebMD detalla los beneficios de esta infusión. Contiene calcio, hierro y potasio, ayuda a la digestión y regula el nivel de azúcar en la sangre. Expertos recomiendan beber una taza antes de dormir para potenciar sus efectos.

El té de canela promueve el movimiento de la sangre (Fuente: iStock)

De acuerdo con Modern Heart and Vascular la mala circulación ocurre ante la reducción del flujo de sangre a una parte puntual del cuerpo. La Cleveland Clinic recomienda diversas acciones para evitar este problema, entre ellas, sugiere realizar actividad física y mantener una alimentación balanceada. La entidad médica aconseja dejar de fumar, conservar un peso saludable y manejar el estrés. Menciona también la utilidad de usar medias o guantes de compresión y mantenerse hidratado.

Relación entre la glucosa y el sueño

Los niveles de azúcar en sangre influyen en la calidad del descanso. La herbolaria clínica Rachelle Robinnett explica este vínculo en el sitio de salud y bienestar Well+Good. “Los picos y caídas de azúcar en la sangre pueden mantenernos despiertos por la noche. La canela antes de acostarse puede evitar que eso suceda, permitiendo un sueño nocturno mejor e ininterrumpido”.

La infusión caliente de canela ayuda a la circulación de la sangre STEKLO - Shutterstock

Efectos de los compuestos bioactivos

El té beneficia la circulación gracias a la presencia de hesperidina y cumarina en la canela, compuestos bioactivos que poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. La Enciclopedia de Toxicología de Elsevier señala el uso farmacéutico de la cumarina para el tratamiento del linfedema y la mejora de la circulación venosa. Ensayos clínicos analizaron su función como antineoplásico.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades definen al linfedema como la inflamación en los tejidos por acumulación de líquido, generalmente en brazos o piernas. La hesperidina es un flavonoide natural con capacidad antiinflamatoria. Un artículo del Journal of Inflammation de BioMed Central describe sus efectos: “Se ha demostrado en modelos de roedores que reduce la inflamación y el dolor inflamatorio mediante la supresión de la producción de citocinas, la actividad de NF-κB y el estrés oxidativo”.

Cómo preparar el té de canela

El té de canela actúa durante el descanso nocturno gracias a sus propiedades antioxidantes que promueven el flujo sanguíneo y reducen la inflamación

El portal de recetas saludables Detoxinista sugiere un método para elaborar la bebida. Se necesita una astilla de canela por cada taza de agua y el proceso requiere cocinar a fuego lento ambos ingredientes durante 15 minutos. Resulta necesario colar la preparación para remover los trozos pequeños de la especia desintegrados y se recomienda beberlo caliente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.