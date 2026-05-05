Chau aceite: por qué recomiendan freír la pechuga de pollo en vinagre

La pechuga de pollo es un tipo de carne muy aceptada en la gastronomía argentina. Existen múltiples platos que se pueden preparar y su precio accesible permite que cualquiera pueda consumirla. En cuanto a las técnicas culinarias, es una proteína noble que se adapta muy bien con otros ingredientes, como el vinagre de manzana, que según los expertos en la materia, es un sustituto mejor que el aceite en preparaciones específicas.

Ya sea que necesites saltear cubos de pechuga o freír bifes, el vinagre se convierte en un aliado fundamental para verter en la sartén. ¿La razón? Evita que se reseque y se diluya el sabor natural que la caracteriza.

El vinagre de manzana contribuye a una mejor digestión y deja la carne de pollo más tierna y jugosa (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Aquellas personas que no eligen la pechuga es porque pierde todo el jugo cuando se prepara. Como resultado tras la cocción, queda una porción casi insulsa y por este motivo es que el vinagre de manzana se vuelve un ingrediente esencial que impide que pierda todas sus propiedades.

Asimismo el vinagre de manzana tiene una doble incidencia positiva, ya que ayuda a una mejor digestión. Su acidez estimula la producción de ácido estomacal, lo cual beneficia la descomposición de los alimentos. También favorece la absorción de minerales como el hierro.

Lejos de utilizarse para saborizar las ensaladas, es útil para aplicar en el proceso de cocción de los alimentos, en especial de la carne. No solo porque actúa en la mayor liberación de nutrientes, sino que además contiene distintos antioxidantes que impiden la proliferación de radicales libres en las células humanas.

Beneficios del vinagre de manzana

Esta sustancia es antibacteriana, lo cual elimina cualquier tipo de microorganismo que pueda perjudicar la salud mientras se desarrolla la cocción. De esta manera, el vinagre de manzana transforma la textura de la carne y la vuelve más amable y tierna, además aumenta las propiedades nutricionales.

Otro punto a favor del vinagre de manzana en contraposición al aceite es que no invade el sabor original de la pechuga. Debido a su acidez, no opaca las notas de la pechuga, incluso si previamente se hizo una maceración con condimentos.

Los expertos indicaron que el riesgo de freír con aceite radica en reutilizarlos, alcanzar el “punto de humo” (quemarlo) o usar aceites inestables. Esto descompone las grasas, genera aldehídos y radicales libres tóxicos. Se recomienda usar aceites estables como oliva virgen extra, girasol alto oleico o, en este caso, vinagre de manzana.

Recomendaciones para el uso del vinagre de manzana

Para obtener todos estos beneficios, se recomienda seguir las siguientes pautas:

Añadir entre 10 y 15 cucharadas de vinagre de manzana cuando la sartén esté caliente.

Colocar las pechugas en trozos o en fetas.

Condimentar y cocinar con una tapa.

Otro uso gastronómico del vinagre de manzana

Añadir vinagre de manzana al agua de cocción de legumbres como porotos, lentejas, garbanzos y habas es una práctica que aporta beneficios. Contribuye a que la piel de las legumbres se mantenga firme durante la cocción, lo que evita que se rompan o deshagan con facilidad y permite prolongar la duración de las comidas cuando se almacenan en la heladera.