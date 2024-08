Cómo conseguir una sonrisa perfecta de manera natural

Escuchar

Lavarse los dientes al menos tres veces por día, utilizar hilo dental y visitar con frecuencia un odontólogo son los tres simples pasos para tener una buena salud bucal; sin embargo, esta puede verse percudida por distintos hábitos alimenticios o el consumo del cigarrillo, por lo que nuestros dientes no permanecerán blancos, sino todo lo contrario.

Un artículo publicado por la revista The Journal of the American Dental Association, explica que hay dos tipos de manchas que pueden aparecer en los dientes. Las extrínsecas que decoloran la superficie del diente con el tiempo y se desarrollan por el consumo excesivo de alimentos o bebidas como el café, té, mate, vino tinto, entre otros; y las intrínsecas, las más profundas, las que se producen debajo del esmalte y que cuando este se vuelve más delgado, se puede ver la mancha detrás de él, por ejemplo: las manchas amarillas.

Pese a que hay varios métodos para alcanzar la blancura de la dentadura, como el uso de tiras blanqueadoras o distintas formas de limpieza que puede emplear el odontólogo, es importante implementar hábitos que te llevarán a solucionar la raíz del problema. Debido a esto, es importante tener una dieta adecuada, incorporando los siguientes alimentos:

El sarro se genera por la aparición de placas en los dientes (Fuente: iStock)

Alimentos como manzanas, zanahorias, apio, y peras ayudan a limpiar los dientes mientras se mastican.

El queso, la leche y el yogur son ricos en calcio, que fortalece el esmalte dental y ayuda a mantener los dientes fuertes y blancos.

Nueces y semillas: los frutos secos y semillas actúan como un exfoliante natural sobre los dientes.

Agua: tomar agua durante y después de las comidas ayuda a lavar los alimentos y las bacterias de la boca.

Alimentos ricos en fibra: una dieta alta en fibra ayuda a mantener los dientes y las encías limpios, reduciendo el riesgo de caries y enfermedades de las encías.

La importancia de una buena higiene bucal

Higiene dental regular : cepillarte los dientes con una pasta dental blanqueadora que contenga agentes que puedan reducir el tono amarillo. Asegúrate de cepillar todos los ángulos de los dientes y usar hilo dental diariamente para eliminar la placa y restos de comida que pueden manchar los dientes.

: cepillarte los dientes con una pasta dental blanqueadora que contenga agentes que puedan reducir el tono amarillo. Asegúrate de cepillar todos los ángulos de los dientes y usar hilo dental diariamente para eliminar la placa y restos de comida que pueden manchar los dientes. Limpiezas dentales profesionales : visitar al dentista para limpiezas regulares.

: visitar al dentista para limpiezas regulares. Enjuagues bucales blanqueadores : utilizar enjuagues bucales que contengan peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida, los cuales reducen las manchas.

: utilizar enjuagues bucales que contengan peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida, los cuales reducen las manchas. Reducir el consumo de alimentos que pueden contribuir el amarillento : esto sucede con el café, té, vino tinto, y ciertas frutas y verduras.

: esto sucede con el café, té, vino tinto, y ciertas frutas y verduras. Dejar de fumar: el tabaco es una de las principales causas de los dientes amarillos.

El café y el té pueden provocar que los dientes se pongan amarillos Shutterstock

Otra de las recomendaciones de los especialistas es prestar atención a cómo cepillamos los dientes. Asimismo, es importante utilizar un cepillo con cerdas suaves, el cual hay que cambiar cada tres meses, y una pasta dental con flúor.

Usar pequeños movimientos circulares, así como movimientos cortos hacia adelante y hacia atrás.

Cepillar de forma cuidadosa y suave a lo largo de la línea de las encías.

Cepillar ligeramente la lengua o usar un raspador de lengua para ayudar a mantener la boca limpia.

Los cepillos de dientes hay que cambiarlos cada tres meses (Fuente: Pexels)

Limpiar entre los dientes con hilo dental para eliminar la placa y los restos de comida que los cepillos de dientes no pueden alcanzar.

Enjuagar la boca después de usar el hilo dental.

