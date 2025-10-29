Cuál es el aceite más sano para cocinar, según los especialistas

Para mantenerte sano, se dice que no hay nada como una dieta balanceada. Por eso hay que asegurarse de que la alimentación cubra las necesidades nutricionales del cuerpo. Sin embargo, también hay que tener mucho cuidado con la forma en que manipulas los alimentos.

Detalles que podrían parecer insignificantes como poner un poco más de sal, cocinar por más tiempo, o freír en lugar de hervir hacen una gran diferencia en el aporte nutricional de lo que se consume.

Todos los beneficios del aceite de magnesio

En esta ocasión, el foco está puesto en uno de los ingredientes más controversiales y básicos en la cocina: el aceite, específicamente de los aceites más sanos para cocinar tus alimentos.

¿El aceite es grasa?

El aceite, de cualquier tipo, es grasa; sin embargo, hay grasas que no son necesariamente dañinas para tu organismo, pese a que también es cierto que reducir su consumo es lo mejor para tu salud.

Algunos aceites contribuyen positivamente al organismo eli ramos

En este caso, la cuestión no es consumir grasas o no, sino cuáles evitar. Según especialistas, las que más daño hacen a tu cuerpo son las saturadas y las trans, contenidas en:

Manteca

Leche entera

Queso

Carne roja

Aceite de coco

Alimentos procesados

Mientras que las grasas que hacen bien a tu cuerpo son aquellas clasificadas como monoinsaturadas y poliinsaturadas, contenidas en:

Aceitunas

Palta

Nueces

Salmón

Trucha

Atún

Chía

¿Es sano cocinar con aceite?

Depende del aceite que uses. Como se mencionó anteriormente, los expertos sugieren que ciertos tipos de aceites no se recomiendan, pero sí sus derivados de oliva o de girasol.

¿Qué aceites son mejores para la salud?

Si te preguntás qué aceites son mejores para cocinar, estos son los tipos recomendados para una cocción saludable de los alimentos:

Maíz

Oliva

Semilla de girasol

Almendra

Avellana

Sésamo

Sin embargo, es importante mencionar que cualquier aceite cuyo contenido de grasas saturadas sea menor a cuatro gramos por cucharada es apto para un consumo sano y seguro.