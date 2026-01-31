Cuáles son los efectos de las estatinas en la salud metabólica

Las estatinas, fármacos fundamentales en la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, salvaron millones de vidas gracias a su probada eficacia en la reducción del colesterol LDL y el riesgo de infarto y ACV, según destacan el médico y divulgador Peter Attia y los Institutos Nacionales de Salud, en un análisis divulgado en el portal especializado Cell Metabolism.

Sin embargo, el debate sobre el impacto de las estatinas en la salud metabólica, particularmente en la glucosa y la resistencia a la insulina, cobró fuerza. Aunque la evidencia general concluye que los beneficios cardiovasculares superan ampliamente los pequeños riesgos, estudios exploraron el mecanismo subyacente. Un artículo de 2023 en el Cleveland Clinic Journal of Medicine ya advertía que “el peso de la evidencia sugiere que el uso de estatinas está asociado con un mayor riesgo de aparición de diabetes mellitus”, aunque los expertos reiteran que los beneficios aún superan los riesgos. La magnitud de este efecto varía según la dosis, el tipo de estatina y factores personales como la prediabetes, obesidad o predisposición genética.

La investigación publicada en Cell Metabolism ofrece una comprensión más profunda sobre cómo las estatinas podrían influir en la homeostasis de la glucosa. El estudio encontró que las estatinas pueden inducir intolerancia a la glucosa al alterar el microbioma intestinal. Específicamente, se observó una disminución de la abundancia del género Clostridium en pacientes tratados con atorvastatina, lo que a su vez afecta el metabolismo de los ácidos biliares, lo que reduce el nivel de ácido ursodesoxicólico (UDCA). Esta disminución se correlaciona con una reducción del péptido 1 similar al glucagón, una hormona clave en la regulación de la insulina y la saciedad.

Los experimentos demostraron que la colonización con Clostridium sp. o la suplementación con ácido ursodesoxicólico en ratones revirtieron la intolerancia a la glucosa inducida por estatinas. Además, una intervención clínica limitada en humanos reveló que la administración de UDCA junto con las estatinas mejoró significativamente la hemoglobina A1c (HbA1c) y los niveles de GLP-1, sin comprometer el efecto reductor de lípidos de las estatinas.

Este hallazgo sugiere que la combinación de estatinas y UDCA podría ser una estrategia prometedora para mitigar los efectos metabólicos adversos, convirtiéndose en un potencial nuevo enfoque para el tratamiento de la dislipidemia, tal como concluyen los autores del estudio.