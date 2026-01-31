El consumo de ortiga genera interés en el ámbito de la nutrición: especialistas de diversas organizaciones médicas analizan el impacto de sus componentes activos en la prevención de enfermedades crónicas. Esta especie vegetal, que crece de forma espontánea en caminos y veredas, aporta elementos esenciales como proteínas y minerales.

Cuáles son los cinco beneficios para la salud que aporta la “planta de la eterna juventud”

La planta de ortiga ofrece múltiples ventajas para el bienestar físico mediante sus componentes naturales. Según el portal Mejor con Salud, la hierba posee nutrientes que actúan sobre diversos sistemas del cuerpo. Los principales aportes son:

La planta contiene una alta concentración de flavonoides para eliminar radicales libres Foto: Pexels

Propiedades antiinflamatorias y analgésicas : los flavonoides eliminan radicales libres y mitigan dolores articulares

: los flavonoides eliminan radicales libres y mitigan dolores articulares Estímulo de la digestión : la histamina aumenta las secreciones gástricas y favorece al páncreas

: la histamina aumenta las secreciones gástricas y favorece al páncreas Efecto depurativo y diurético : el potasio y la clorofila elevan la producción de orina

: el potasio y la clorofila elevan la producción de orina Acción astringente : los taninos de la raíz ayudan en el tratamiento de la diarrea

: los taninos de la raíz ayudan en el tratamiento de la diarrea Prevención de la aterosclerosis: los componentes activos normalizan la presión arterial y evitan cúmulos lipídicos

Qué funciones cumplen los flavonoides en el organismo

El vegetal concentra una cantidad elevada de flavonoides. Estos antioxidantes potentes facilitan la eliminación de los desechos oxidativos corporales. La acción directa de tales elementos químicos reduce la inflamación de forma natural. Los componentes de la planta evitan el deterioro progresivo de los tejidos.

La infusión de ortiga actúa como remedio para aliviar dolores articulares y artríticos Foto: Pexels

Los elementos de la hierba poseen efectos analgésicos. La infusión de este ejemplar silvestre constituye un remedio frecuente para aliviar molestias en las articulaciones. Su uso resulta efectivo ante cuadros de artritis severa.

La ciencia vincula la presencia de estos fitoquímicos con una respuesta positiva del sistema inmunitario. “La ortiga es una fuente rica en nutrientes y se ha utilizado en la medicina tradicional para tratar diversas condiciones”, afirma un artículo del portal El Universal.

La mezcla de aceite de oliva y coco se usa principalmente para aprovechar sus propiedades hidratantes, antioxidantes y antiinflamatorias

Cómo actúa la planta sobre el sistema digestivo

La ingesta de esta hierba favorece la actividad del páncreas y la vesícula biliar. El estómago también recibe un estímulo directo que optimiza el proceso digestivo integral. Los pelos urticantes de la especie poseen histamina. Esta sustancia incrementa la producción de jugos gástricos y enzimas esenciales para el metabolismo.

El ácido clorhídrico presente en el tracto digestivo aumenta su volumen. Esta reacción química descompone los alimentos con eficacia. El beneficio resulta notable durante el procesamiento de lípidos o proteínas complejas.

La planta funciona como un facilitador que previene la pesadez estomacal. El cuerpo procesa mejor los nutrientes y descarta los residuos de forma ágil.

El sistema digestivo mejora mediante la estimulación del páncreas y la vesícula biliar Ines Clusellas/ Revista Jardin

De qué manera protege la salud cardiovascular

La prevención de la aterosclerosis representa una de las funciones más críticas de este recurso natural. Esta patología del sistema circulatorio surge por la formación de placas de grasa en las paredes de las arterias. Los elementos activos de la planta combaten estos cúmulos lipídicos.

La clorofila presente en el vegetal ayuda a la normalización de la presión arterial. El flujo sanguíneo mejora y disminuye el riesgo de obstrucciones graves. La salud de las arterias se preserva mediante el aporte de estos nutrientes.

El sistema circulatorio mantiene su elasticidad y funcionalidad gracias a la acción depurativa de la planta. Los ácidos orgánicos complementan esta tarea de protección coronaria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.