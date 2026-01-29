Cuánto debe durar un abrazo para que tenga efecto positivo en la salud mental

Los abrazos no solo son reconfortantes, sino que también aportan grandes beneficios para la salud mental. Aunque muchos no lo crean, un estudio realizado por psicólogos estadounidenses y publicado en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health explicó estos beneficios.

“El contacto afectivo, como los abrazos, funciona como señal de seguridad social que puede modular los sistemas neuroendocrinos relacionados con el estrés”, señaló la investigación.

Los abrazos no solo son reconfortantes, sino que también aportan grandes beneficios para la salud mental (Foto ilustrativa Freepik)

Además, afirmó lo siguiente: “Teorías actuales como la Generalized Unsafety Theory of Stress y la Social Baseline Theory aseguran que la presencia de señales de seguridad social (afecto físico inclusivo) permite una menor activación basal del eje HPA (hipotálamo-hipófisis-adrenal) y menores respuestas fisiológicas al estrés”.

Por otro lado, el psicólogo evolutivo de la Universidad de Oxford y autor del libro El cerebro social, Robin Dunbar, explicó que los humanos no son los únicos seres vivos que abrazan, ya que los simios y los monos también lo hacen.

Los humanos no son los únicos seres vivos que abrazan, ya que los simios y los monos también lo hacen (Foto: iStock) RelaxFoto.de

“El método básico de vínculo social para crear relaciones es el contacto físico. Lo que ocurre debajo de la superficie es la activación de un sistema neuronal altamente especializado en la piel, que responde a una estimulación muy específica —caricias suaves y lentas a una velocidad de 3 centímetros por segundo, que es la velocidad de los movimientos de barrido de la mano a través del pelaje o de la piel —y activa el sistema de endorfinas en el cerebro, lo que te hace sentir tranquilo y relajado”, dijo.

Si bien es cierto que la liberación de endorfinas ayuda a construir y mantener relaciones cercanas, los beneficios de los abrazos también se extienden a otras áreas de la salud y el bienestar.

“Muchos de nosotros sabemos lo bien que se siente recibir un abrazo, pero no solemos detenernos a pensar en los otros efectos positivos que tiene”, explicó el profesor Michael Banissy, neurocientífico social de la Universidad de Bristol y autor de When We Touch.

¿Cuánto debe durar un abrazo para que tenga efecto positivo en la salud?

Por otro lado, un estudio publicado en 2023 en la revista Behavioral Medicine analizó cuánto debe durar un abrazo para que tenga un gran beneficio para la salud.

“Antes del estrés, el grupo de contacto cálido se sometió a un período de 10 minutos de tomarse de las manos mientras veían un video romántico, seguido de un abrazo de 20 segundos con su pareja”, detalló la investigación.

El abrazo óptimo tiene una duración de 5 a 10 segundos

Los investigadores quedaron sorprendidos al observar los resultados positivos que los abrazos tienen para la salud del cuerpo humano. “Los individuos que recibieron contacto con la pareja antes del estrés demostraron PA sistólica, PA diastólica y aumentos de la frecuencia cardíaca más bajos en comparación con el grupo sin contacto”, explicaron.

Asimismo, el profesor Michael Banissy, junto con sus colegas de la Universidad de Bristol, estudió la sensación de placer y control que producían los abrazos de uno, cinco o diez segundos de duración, y descubrió que aquellos que duraban menos se consideraban sistemáticamente los menos agradables.

“Si es demasiado breve, es posible que las personas no sientan necesariamente los beneficios en términos de cercanía emocional y cosas por el estilo, pero igualmente, si es demasiado largo, puede empezar a resultar incómodo. De cinco a diez segundos parece ser lo óptimo”, afirmó Banissy.

Por Wendys Loraine Pitre Ariza