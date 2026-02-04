Ni chía ni palta: el superalimento que los nutricionistas recomiendan para ganar masa muscular después de los 50

Nutricionistas y especialistas en salud recomiendan la quinoa después de los 50 años por sus grandes beneficios que la convierten en un superalimento. Al ingresar en esta categoría, el pseudocereal se convierte en un aliado indispensable para reforzar el sistema inmunológico y otorga las vitaminas y minerales necesarios para el fortalecimiento óseo.

Su poderoso perfil nutricional contiene múltiples beneficios para la salud: en especial para quienes hacen ejercicios físicos de manera continúa, la quinoa colabora con el aumento de masa muscular y, de esta manera, retrasa el envejecimiento.

La quínoa es un pseudocereal indispensable para el fortalecimiento muscular

El origen de la quinoa data de hace 5000 años cuando se cultivaba en zonas andinas de Chile y Argentina. A su vez, su popularidad se expandió por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

“Por su composición nutricional y sus componentes funcionales, como fitoesteroles, compuestos fenólicos o compuestos bioactivos, entre otros, organismos tan importantes como la FAO recomiendan su consumo a la población, en el contexto de un patrón de alimentación saludable”, expresó el médico Francisco Javier Martín Almena al portal Academia Nutrición y Dietética.

La quinoa es indispensable para recuperar los tejidos musculares tras un exigente entrenamiento Shutterstock

Rica en aminoácidos esenciales como la lisina, arginina y cistina, el pseudocereal tiene su principal función en el óptimo desarrollo del sistema muscular al reparar los tejidos dañados por el ejercicio intenso.

Con una amplia variedad de beneficios, este superalimento le suma a sus aristas las propiedades antioxidantes. Esto se debe a su contenido de vitaminas B, C y E. Las mismas desempeñan un papel crucial para la protección y regeneración de células contra el daño oxidativo.

Aporte mineral y posible reemplazo de carnes en la dieta

Este alimento cuenta con una amplia gama de minerales esenciales para el organismo, ya que su composición incluye hierro, magnesio, calcio y zinc, elementos que superan el porcentaje nutricional de los cereales más consumidos en el mundo (trigo, maíz y arroz).

La abundancia de estos minerales convierte al grano en un aliado para la salud integral, ya que el hierro transporta oxígeno en la sangre, el zinc fortalece las defensas naturales, mientras que el magnesio y el calcio aseguran el correcto funcionamiento de los huesos y los músculos.

Cómo lavar y cocinar la quinoa

Para manipular la quinoa, lo primero que se debe hacer es colocarla en un colador bajo un chorro de agua fría de la canilla. Una vez realizado esto, la saponina (cáscara) se irá de la semilla a medida que deje de hacer espuma. Cabe aclarar que hay que hacerlo con el agua que corre y no dejarla remojando para poder lograr que la sustancia salga del grano.

Una vez completo este proceso, se debe cocinar durante 10-15 minutos, aproximadamente, en agua hirviendo y, para darle un sabor similar al de fruto seco, se recomienda tostarla antes.

Cómo prepara un tazón de quinoa

Esta base de quinoa se podrá utilizar para varios platos, entre ellos, ensaladas, guisos, sopas, cazuelas, hamburguesas vegetarianas, panes y cazuelas.

En paralelo a los consejos dados, se recomienda una visita previa con un médico o nutricionista que evalúe cada caso en particular para incluir -o no- a la quínoa en la dieta.