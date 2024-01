escuchar

Es común ver en la calle a los niños, niñas y adolescentes llevando sobre sus hombros grandes mochilas. Incluso, seguramente, en un ataque de ternura, haya mencionado una frase como esta: “¡Mira qué lindo ese niño! Su mochila es más grande que él”.

Las mochilas son utilizadas para llevar todos los elementos necesarios a la escuela (Foto Pexels)

Pero, aunque a primera vista sea una escena enternecedora, la verdad es que esos menores podrían estar llevando a sus espaldas un peso mucho más alto del que debería. De hecho, esto es mucho más probable de lo que se pueda imaginar. Un estudio de la Universidad Manuela Beltrán analizó esta situación y su contenido encontró que casi la totalidad de los estudiantes suele cargar un peso más alto del recomendado, lo que a largo plazo afectaría su salud.

Los niños suelen llevar en sus espaldas un peso más alto del recomendado (Foto Pexels)

Expertos de las facultades de Biomédica y Terapia Ocupacional de esta institución encontraron que un niño o una niña de alrededor de los 7 años de edad y un peso de 30 kilos, lo máximo que debería llevar a su espalda es un peso de 2 kilogramos, según explicó Diana Gutiérrez, ingeniera biomédica y una de las autoras de la investigación.

Lo anterior es muy importante, especialmente si se tiene en cuenta que “el tiempo al que el niño somete su cuerpo a transportar este peso es de 400 horas anuales”, apunta la experta.

Pero, entonces, ¿cuáles deben ser los parámetros de una maleta que no afecte la salud de nuestros hijos? Al analizarlas, el estudio encontró que en promedio los niños cargan hasta 7,5 kilos en elementos como cuatro libros, cuatro cuadernos, una cartuchera, una lonchera, un juguete o un balón. Esto incluso entre los más pequeños, por lo que hay casos en que se cuadriplica el peso recomendado.

Los niños pueden sufrir consecuencias por llevar peso en su espalda (Foto Pexels)

Por el contrario, los expertos recomiendan seguir una regla simple: la maleta no debe pesar más del 10 por ciento del peso corporal del estudiante, procurando que el límite sea de 6 kilogramos. En otras palabras, si el alumno pesa 40 kilos, su maleta deberá pesar hasta 4 kilos.

A esto se suman algunas condiciones físicas de las mochilas, como que cubra toda la espalda, procurando que cuenten con dos tiras, en lugar de una, con el fin de distribuir el peso y no recargar un solo hombro, que las hombreras sean anchas y acolchadas, y que cuenten con un espaldar también cómodo, que proteja la espalda del roce directo con los bordes de los libros.

Los niños deben cargan poco peso en sus espaldas (Foto Pexels)

Y, en caso de no tener más opción que llevar más peso del recomendado, no está de más utilizar maletas con ruedas con los más pequeños, o, si el colegio cuenta con casilleros, poder acceder a uno de ellos para no tener que cargar con los libros todos los días entre la casa y la escuela.

El peso de la mochila escolar: ¿por qué estas recomendaciones?

Aunque para muchos padres y jóvenes seguir estas recomendaciones pueda parecer difícil, si no imposible, de cumplir, no hacerlo acarrearía importantes problemas de salud.

Así lo explica Juan Alberto Castillo, del Laboratorio de Ergonomía de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario: “Los niños están en proceso de crecimiento, por lo que su estructura muscular y esquelética está en proceso de formación. Entonces, cualquier carga que tengan por fuera de sus límites los afectará”.

Mochila escolar: “Los niños están en proceso de crecimiento, por lo que su estructura muscular y esquelética está en proceso de formación. Entonces, cualquier carga que tengan por fuera de sus límites los afectará”. (Foto Pexels)

Los problemas de espalda son más comunes de lo que se cree. Si bien no hay un estudio particular en Colombia, una investigación de la Fundación Kovacs (entidad española sin ánimo de lucro especializada en dolencias de cuello y espalda) concluyó que a los 15 años más del 50 por ciento de los niños y casi el 70 por ciento de las niñas habían sufrido por lo menos una vez en su vida un dolor de espalda.

Los efectos de llevar una mochila pesada, según Castillo, generalmente no se evidencian inmediatamente sino en el transcurso de la vida: “Las principales repercusiones son lesiones asociadas a la columna vertebral, sobre todo en la espalda baja. Incluso, hay una patología que se ha estudiado en Estados Unidos y se conoce como la parálisis de la mochila, que significa que por el exceso de peso en los músculos, la espalda se afecta y el niño, en el peor de los casos, no puede moverse”.

De acuerdo con Gutiérrez, de la U. Manuela Beltrán, la forma en que los menores suelen cargar sus maletas (a veces en un solo hombro), también resulta perjudicial, ya que llevar por mucho tiempo una maleta inadecuada puede cambiar los patrones al caminar y producir un desalineamiento en las estructuras óseas que están en plena formación. Con los años, los síntomas pueden traer otras complicaciones.