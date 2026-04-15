LA NACION

Truco infalible: cómo hacer un budín saludable con una lata de duraznos

Esta receta se volvió viral en las redes sociales por su sencillez y sabor único; aprendé cómo ponerla en práctica y decile adiós a las complicaciones

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Cómo hacer el budín con lata de duraznos
Cómo hacer el budín con lata de duraznos(Fuente: Freepik)

Dentro de la amplia variedad de bizcochos dulces existe el budín de durazno, una opción no muy utilizada, pero que luego de replicarse enamora a quien la hace. Esta receta es ideal para compartir en familia o acompañar el mate de la tarde. Aprendé cómo cocinarlo con un truco infalible y en pocos minutos.

El budín de durazno capaz de resolver tu merienda en menos de una hora
El budín de durazno capaz de resolver tu merienda en menos de una hora(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Budín saludable con lata de duraznos

Ingredientes:

  • 1 lata de duraznos triturados grande.
  • 2 huevos.
  • 100 centímetros cúbicos de aceite.
  • 200 g de azúcar.
  • 300 g de harina integral leudante.
  • 1 cda de polvo de hornear.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • Ralladura de limón.

Paso a paso:

1

Preparación de la masa

  • En un bol colocá los duraznos en almíbar (dejá que te sobren algunos para el interior del bizcocho), los huevos, la esencia de vainilla, el aceite y el azúcar.
  • Mixeá todo.
  • Tras obtener una mezcla homogénea, incorporar la harina poco a poco a medida que se integra.
  • Agregá los duraznos sobrantes.
2

Cocción

  • Colocá la masa en un molde de budín previamente aceitado.
  • Horneá a una temperatura de 200 °C. Controlá la cocción con un palillo de madera o cuchillo.
  • Desmoldar en frío.
  • Espolvorear azúcar impalpable.
Receta de budín de durazno
Receta de budín de durazno

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Tiempo de elaboración total: 50 minutos.

LA NACION
Más leídas de Recetas
  1. Cómo hacer la torta invertida de naranja, un clásico para el mate de la tarde
    1

    Torta invertida de naranja: la receta de un clásico para las tardes de otoño

  2. Qué son los panecitos de yogur y cómo hacerlos, según Santi Ramundo
    2

    Cómo hacer panecitos con solo dos ingredientes, según Santi Ramundo: “Nivel panadería, pero sin salir de casa”

  3. Cómo hacer los bombones Oreo irresistibles y sin harina
    3

    La receta casera de los bombones Oreo sin harina

  4. Ni crema ni azúcar: receta del helado de banana split con tres ingredientes
    4

    Ni crema ni azúcar: receta del helado de banana split con tres ingredientes