Truco infalible: cómo hacer un budín saludable con una lata de duraznos

Dentro de la amplia variedad de bizcochos dulces existe el budín de durazno, una opción no muy utilizada, pero que luego de replicarse enamora a quien la hace. Esta receta es ideal para compartir en familia o acompañar el mate de la tarde. Aprendé cómo cocinarlo con un truco infalible y en pocos minutos.

El budín de durazno capaz de resolver tu merienda en menos de una hora (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Budín saludable con lata de duraznos

Ingredientes:

1 lata de duraznos triturados grande.

2 huevos.

100 centímetros cúbicos de aceite.

200 g de azúcar.

300 g de harina integral leudante.

1 cda de polvo de hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Ralladura de limón.

Paso a paso:

1 Preparación de la masa

En un bol colocá los duraznos en almíbar (dejá que te sobren algunos para el interior del bizcocho), los huevos, la esencia de vainilla, el aceite y el azúcar.

Mixeá todo.

Tras obtener una mezcla homogénea, incorporar la harina poco a poco a medida que se integra.

Agregá los duraznos sobrantes.

2 Cocción

Colocá la masa en un molde de budín previamente aceitado.

Horneá a una temperatura de 200 °C. Controlá la cocción con un palillo de madera o cuchillo.

Desmoldar en frío.

Espolvorear azúcar impalpable.

Receta de budín de durazno

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Tiempo de elaboración total: 50 minutos.