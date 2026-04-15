Truco infalible: cómo hacer un budín saludable con una lata de duraznos
Esta receta se volvió viral en las redes sociales por su sencillez y sabor único; aprendé cómo ponerla en práctica y decile adiós a las complicaciones
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
Dentro de la amplia variedad de bizcochos dulces existe el budín de durazno, una opción no muy utilizada, pero que luego de replicarse enamora a quien la hace. Esta receta es ideal para compartir en familia o acompañar el mate de la tarde. Aprendé cómo cocinarlo con un truco infalible y en pocos minutos.
Budín saludable con lata de duraznos
Ingredientes:
- 1 lata de duraznos triturados grande.
- 2 huevos.
- 100 centímetros cúbicos de aceite.
- 200 g de azúcar.
- 300 g de harina integral leudante.
- 1 cda de polvo de hornear.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Ralladura de limón.
Paso a paso:
1
Preparación de la masa
- En un bol colocá los duraznos en almíbar (dejá que te sobren algunos para el interior del bizcocho), los huevos, la esencia de vainilla, el aceite y el azúcar.
- Mixeá todo.
- Tras obtener una mezcla homogénea, incorporar la harina poco a poco a medida que se integra.
- Agregá los duraznos sobrantes.
2
Cocción
- Colocá la masa en un molde de budín previamente aceitado.
- Horneá a una temperatura de 200 °C. Controlá la cocción con un palillo de madera o cuchillo.
- Desmoldar en frío.
- Espolvorear azúcar impalpable.
Tiempo de cocción: 40 minutos.
Tiempo de elaboración total: 50 minutos.
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