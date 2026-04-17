Basta de gluten: cómo hacer pasta casera y contribuir a tu digestión

Conocé otra variante para hacer este plato tradicional italiano sin perder el sabor y la textura de antaño

Pasta sin gluten: decile adiós al malestar intestinal
La pasta se consolidó en la Argentina como uno de los platos favoritos. No hace falta esperar al domingo para comerla en su forma “fresca”. Tradicionalmente se hace con harina de trigo o sémola, pero a muchos suele afectarles el gluten, por ese motivo, aprendé a cocinar esta variante con harina de arroz y contribuí a tu digestión.

La pasta a base de harina de arroz puede contribuir a una mejor digestión
Pasta casera sin gluten

Ingredientes: (para una persona)

  • 100 g de harina de arroz.
  • 1 huevo.
  • Agua c/n.
  • Sal y aceite.

Paso a paso:

1

Para la masa

  • Sobre la mesa colocá la harina y hacé una corona.
  • En medio rompé el huevo, salá y añadí un chorrito de aceite.
  • Batí con un tenedor e incorporá la harina de los laterales poco a poco.
  • Agregá agua a medida que necesites.
  • Formá un bollo homogéneo.
2

Para la pasta

  • Dejá reposar el bollo 30 minutos a temperatura ambiente.
  • Luego estirar con un palote de madera hasta obtener 1 cm de espesor.
  • Cortá en forma de espagueti o tallarines con una máquina para pasta o con una cuchilla bien afilada.
  • Cociná en agua hirviendo hasta que la masa quede blanda.
  • Colar y servir.
Receta de fideos de arroz
Tiempo de elaboración total: 40 minutos.

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Más leídas de Recetas
  1. Cómo hacer la torta invertida de naranja, un clásico para el mate de la tarde
    1

    Torta invertida de naranja: la receta de un clásico para las tardes de otoño

  2. Qué son los panecitos de yogur y cómo hacerlos, según Santi Ramundo
    2

    Cómo hacer panecitos con solo dos ingredientes, según Santi Ramundo: “Nivel panadería, pero sin salir de casa”

  3. Receta viral del sándwich de bondiola con coleslaw hecho por Bauti Lena
    3

    Receta viral del sándwich de bondiola con coleslaw, por Bauti Lena: “Impresionante”

  4. Cómo hacer los bombones Oreo irresistibles y sin harina
    4

    La receta casera de los bombones Oreo sin harina