Basta de gluten: cómo hacer pasta casera y contribuir a tu digestión
Conocé otra variante para hacer este plato tradicional italiano sin perder el sabor y la textura de antaño
La pasta se consolidó en la Argentina como uno de los platos favoritos. No hace falta esperar al domingo para comerla en su forma “fresca”. Tradicionalmente se hace con harina de trigo o sémola, pero a muchos suele afectarles el gluten, por ese motivo, aprendé a cocinar esta variante con harina de arroz y contribuí a tu digestión.
Pasta casera sin gluten
Ingredientes: (para una persona)
- 100 g de harina de arroz.
- 1 huevo.
- Agua c/n.
- Sal y aceite.
Paso a paso:
1
Para la masa
- Sobre la mesa colocá la harina y hacé una corona.
- En medio rompé el huevo, salá y añadí un chorrito de aceite.
- Batí con un tenedor e incorporá la harina de los laterales poco a poco.
- Agregá agua a medida que necesites.
- Formá un bollo homogéneo.
2
Para la pasta
- Dejá reposar el bollo 30 minutos a temperatura ambiente.
- Luego estirar con un palote de madera hasta obtener 1 cm de espesor.
- Cortá en forma de espagueti o tallarines con una máquina para pasta o con una cuchilla bien afilada.
- Cociná en agua hirviendo hasta que la masa quede blanda.
- Colar y servir.
Tiempo de elaboración total: 40 minutos.
Tiempo de cocción: 10 minutos.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
